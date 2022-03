Wpadka Jezioraka

Prowadzący w tabeli elblążanie też mieli pod górkę, bowiem po pierwszej połowie przegrywali w Ornecie. Ale po przerwie wszystko wróciło do normy, chociaż łatwo nie było, bo najpierw wyrównał Bukacki, po czym dopiero w końcówce do siatki trafili Augusto i Szmydt.

A wracając do Jezioraka, to w meczu z DKS decydującego gola stracił w 87. min, gdy Lubak wykorzystał dośrodkowanie Bucholca.

Powody do radości miał też Kierstan, który w pojedynku z Mazurem zdobył trzy gole dla Pisy, jednak największą niespodzianką był powrót na boisko Marcina Łukaszewskiego, chyba najlepszego napastnika, jaki w ostatnich kilkunastu latach grał w warmińsko-mazurskiej IV lidze. Łukaszewski po raz kolejny dał się namówić działaczom Błękitnych Pasym, którzy desperacko bronią się przed spadkiem. No i powrót należy uznać za bardzo udany, bowiem „Źróbek” zdobył bramkę, a Błękitni sensacyjnie zwyciężyli w Mrągowie.

* DKS Dobre Miasto - Jeziorak Iława 1:0 (0:0)

1:0 - Lubak (87)

* Mrągowia Mrągowo - Błękitni Pasym 3:4 (1:3)

1:0 - Pietkiewicz (11), 1:1, 1:2 - Malanowski (13, 21), 1:3 - Łukaszewski (37), 2:3 - Bojarowski (58), 2:4 - Sokołowski (60), 3:4 - Bojarowski (81)

* Zatoka Braniewo - Granica Kętrzyn 0:4 (0:2)

0:1 - Strzelec (16), 0:2 - Turczyn (45), 0:3 - Kotarba (84), 0:4 - Bobrowski (86)

* Motor Lubawa - Huragan Morąg 1:1 (0:0)

0:1 - Podgórski (52), 1:1 - Dąbkowski (88)

* Błękitni Orneta - Concordia Elbląg 1:3 (1:0)

1:0 - Dzierzkiewicz (43 k), 1:1 - Bukacki (51), 1:2 - Augusto (83), 1:3 - Szmydt (88)

* Pisa Barczewo - Mazur Ełk 3:1 (0:1)

0:1 - Dymek (27), 1:1, 2:1, 3:1 - Kierstan (65, 70, 87)

* Polonia Iłowo - Polonia Lidzbark Warmiński 0:4 (0:1)

0:1 - Dajnowski (24), 0:2, 0:3 - Bogdański (57, 68), 0:4 - Karłowicz (90)

* Olimpia II Elbląg - MKS Korsze 1:3 (0:2)

0:1, 0:2 - Rzeźnik (23, 34), 0:3 - Krajewski (61), 1:3 - Gąsiorowski (78 samob.)

PO 17 KOLEJKACH

1. Concordia 41 42:11

2. Huragan 34 39:18

3. Jeziorak 34 39:17

4. Granica 32 37:22

5. Polonia L. 31 31:17

6. Mrągowia 30 38:23

7. Motor 26 27:25

8. DKS 24 17:19

9. Pisa 23 24:25

10. Olimpia II 21 25:30

11. Polonia I. 19 29:37

12. Korsze 19 25:42

13. Mazur 15 26:45

14. Zatoka 14 19:34

15. Błękitni O. 14 19:48

16. Błękitni P. 13 22:46