Rześkie powietrze nad Długim [ZDJĘCIA]

W piątym biegu cyklu z pięciokilometrową trasą zmierzyło się 241 osób, a najszybszym okazał się - już po raz trzeci - Wojciech Kopeć, który tym samym triumfował w klasyfikacji generalnej.

- Mój wynik (15.59 - red.) pokazuje, że jestem w niezłej formie - przyznał na mecie Wojciech Kopeć. - Podczas biegu dość ciężko mi się oddychało, ale być może była to kwestia rześkiego powietrza nad Jeziorem Długim. W każdym razie plan został wykonany, bo zwyciężyłem w klasyfikacji generalnej City Trail. Kilka dni temu podczas półmaratonu w Paryżu uzyskałem 1:06.56, jest to mój drugi wynik w karierze. Teraz przygotowuję się do maratonu w Bostonie, gdzie planuję w końcu pobiec poniżej 2:20. Tamtejsza trasa nie jest łatwa, ale ja lubię pagórkowate tereny, zresztą w Paryżu też było „góra-dół”. Oby zdrowie dopisało, a za niespełna 40 dni powinno być dobrze - zakończył Wojciech Kopeć, za którym w sobotę linię mety minęli Paweł Najmowicz (16.15) i Wiktor Kujawa (16.28). Dokładnie tak samo wyglądała czołówka klasyfikacji generalnej City Trail!

Natomiast wśród kobiet jako pierwsza metę nad Jeziorem Długim minęła Magdalena Trzeciak (19.18). - Cieszy mnie to zwycięstwo oraz drugie miejsce w klasyfikacji generalnej - powiedziała pani Magda, która pierwszy raz w City Trail pobiegła - jak sama mówi - „jakieś sześć lub siedem lat temu”. - Na zakończenie cyklu chciałam poprawić swój najlepszy wynik na tej trasie wynoszący około 18.50. Niestety, miałam przerwę w bieganiu ze względu na koronawirusa, którego skutki jeszcze odczuwam. Być może zobaczymy się w przyszłym sezonie. Na pewno moje najbliższe plany to dobry wynik na 10 km. Myślałam też o mistrzostwach Polski na 10 000 m, ale raczej nie zdążę się odpowiednio przygotować. Zatem do zobaczenia na gali wręczania medali – dodała zwyciężczyni sobotnich zawodów.

Drugą lokatę zajęła Julia Twardowska (20.47), a trzecia była Paula Sadowska (21.10). W generalce zwyciężyła natomiast Martyna Budziłek, która ostatni bieg sobie odpuściła.

Biegi City Trail to także zawody dla dzieci i młodzieży na dystansach od 300 do 2000 m. Tym razem pobiegło 122 młodych sportowców.

Warto dodać, że cała kwota zebrana w biurze zawodów będzie przekazana na pomoc Ukrainie, a konkretnie trafi do Polskiej Akcji Humanitarnej. Akcja ma wymiar ogólnopolski i trwa od 26 lutego. Dotychczas organizatorzy City Trail przekazali na ten cel ponad 6000 zł.

Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast organizatorem imprezy jest Fundacja Krok do Natury.

Zawodnicy, którzy ukończyli co najmniej trzy biegi, 30 marca spotkają się na uroczystym rozdaniu medali i nagród.