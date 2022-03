Halowy sukces Bukowieckiego

Dwa najlepsze w tym roku wyniki na świecie były ozdobą pierwszego dnia rozgrywanych w Arenie Toruń Halowych Mistrzostw Polski. Ewa Swoboda przebiegła 60 m w czasie 6,99 s, natomiast Adrianna Sułek w pięcioboju uzyskała 4756 pkt. Czas Swobody, która niedawno już dwa razy poprawiała ten rekord, jest najlepszym w tym roku wynikiem na świecie oraz zarazem halowym rekordem Polski. Tym samym Polka została dziesiątą w historii sprinterką, która zeszła w biegu na 60 metrów poniżej 7 sekund. Wynik 6,99 jest trzecim najlepszym w historii europejskiej lekkoatletyki.

– Nie dociera do mnie to, co się stało. Jestem taka szczęśliwa. Zapisuję się na kartach historii. Jeśli wszystko ułożyłoby się idealnie, to jeszcze można coś poprawić. Wreszcie nauczyłam się biegania i to mnie cieszy. Nie chcę natomiast prorokować, co będzie w Belgradzie (na mistrzostwach świata - red.) - powiedziała Ewa Swoboda.

Natomiast w niedzielę w biegu na 400 m błysnęła Justyna Święty-Ersetic, która nie dość, że wygrała, to czasem 51,04 ustanowiła rekord Polski.

Powody do zadowolenia miał też Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn), który wygrał konkurs pchnięcia kulą. Bukowiecki po raz kolejny w tym roku uzyskał wynik powyżej 21 metrów (21,53). - Przez ostatnie dwa lata z powodu kontuzji miałem problemy z przekroczeniem granicy 20 metrów, więc nie ukrywam, że wynik, który uzyskałem w Toruniu, sprawił mi sporą satysfakcję. Myślę, że podczas halowych mistrzostw świata w Belgradzie (18-20 marca - red.) trzeba będzie uzyskać około 22 metrów, by stanąć na podium - kończy kulomiot AZS UWM Olsztyn.