Znicz nie zachwycił, ale wygrał

* Znicz Biała Piska – Pilica Białobrzegi 1:0 (0:0)

1:0 – Giełażyn (54); czerwona kartka: Michalski (90, Pilica, za dyskusje z sędzią)

ZNICZ: Radzikowski – Baiduk, Duchnowski, Kuśnierz, Jońca, Kalinowski (83 Romachów) Furman, Famulak, Gulbierz (46 Jambrzycki), Gondek (46 Fiedorowicz), Giełażyn



W pierwszym po zimowej przerwie meczu Znicz miał dwóch bohaterów. Pierwszy to Bartosz Giełażyn, który w 54. minucie - wykorzystując bardzo dobre podanie Dawida Kalinowskiego z bocznego sektora boiska - celnym strzałem wykończył najlepszą akcję swojego zespołu. Natomiast drugim bohaterem ekipy z Białej Piskiej był Adam Radzikowski, który zachował czyste konto, choć rywale pod jego bramką stworzyli wiele groźnych sytuacji, m.in. „Radzik” dwukrotnie był górą w pojedynkach sam na sam z napastnikiem Pilicy! A w końcówce bramkarz Znicza miał też furę szczęścia, bowiem w doliczonym czasie jeden z rywali z bliska trafił w słupek!

. – Cieszymy się podwójnie, bo wygraliśmy z bardzo dobrze dysponowaną drużyną – mówi trener Ryszard Borkowski. – Pilica bardzo wysoko powiesiła poprzeczkę, wypracowała sobie kilka klarownych okazji bramkowych, ale liczy się to, co w sieci. Naszym celem były przede wszystkim trzy punkty i to nam się udało. Zagraliśmy jednak zbyt chaotycznie, może też zbyt bojaźliwie. Były przebłyski naprawdę fajnej gry, ale nie potrafiliśmy się rozwinąć i pokazać swoich umiejętności. To dla nas ważna lekcja. Wiemy, że musimy poprawić organizację gry i na pewno będziemy nad tym pracować - kończy szkoleniowiec Znicza.



* Inne zaległe mecze 20. kolejki: Polonia Warszawa – Unia Skierniewice 2:0, Sokół Aleksandrów Łódzki – Pelikan Łowicz 2:1.

PO 20 KOLEJKACH

1. Legionovia 41 39:23

----------------------------

2. Polonia 38 36:17

3. Świt 37 34:19

4. Unia 35 33:23

5. Lechia 33 38:22

6. Legia II* 30 39:23

7. Błonianka 29 34:37

8. Kutno 28 25:26

9. Broń 28 24:29

10. Ursus 28 30:37

11. Pilica 24 31:39

12. ŁKS II 23 34:34

13. Jagiellonia II 21 34:34

14. Znicz 21 23:34

15. Wikielec 19 21:30

----------------------------

16. Pelikan 17 23:29

17. Sokół 17 21:27

18. Mamry 17 17:34

19. Wissa 13 14:33

* mecz mniej