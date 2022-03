NAJPOPULARNIEJSZY INSTRUKTOR/TRENER PERSONALNY, NAJPOPULARNIEJSZY CLUB FITNESS/SIŁOWNIA

MACIEJ WYSZYŃSKI

KLUB CROSSBOXFIT KĘTRZYN

Po raz trzeci w obu kategoriach triumfował Maciej Wyszyński, który jest znakomitym trenerem personalnym oraz jednocześnie właścicielem kętrzyńskiego klubu CrossBoxFit.

- Ubiegły rok był innych od poprzednich, jednak dla mnie i tak był znakomity - przyznaje z wyraźnym zadowoleniem pan Maciej. - Z dumą mogę powiedzieć, że na przykład przeprowadziliśmy trzy charytatywne eventy, z których dochód był przeznaczony dla chorych zmagających się z nowotworami oraz dla pogorzelców, którzy w wyniku pożaru stracili dorobek całego życia. Zaangażowaliśmy w to całą lokalną społeczność, pokazaliśmy, że sport może zjednoczyć i pomagać. No i pomógł, bo wszystkie imprezy zakończyły się olbrzymim sukcesem finansowym. Nie było żadnych barier czy ograniczeń, więc każdy mógł przyjść i dołożyć swoją „cegiełkę”, a przy okazji dobrze się bawić przez sport. Wniosek z tych eventów był jeden, ale za to bardzo budujący - czasy mamy trudne, ale mimo wszystko potrafimy sobie pomagać - z optymizmem stwierdza Maciej Wyszyński, najpopularniejszy w województwie trener personalny, który w ostatnim roku przeszedł szkolenie, dzięki któremu łatwiej mu będzie współpracować z osobami niepełnosprawnymi, którym sport może dać drugie życie.

Generalnie jednak jego branża w dobie pandemii jest w słabej kondycji finansowej - według ostatnich badań - chociaż Polacy powrócili do klubów fitness i siłowni, aby odzyskać formę - zadłużenie całej branży wzrosło aż o 30 procent. W efekcie kilkaset klubów i siłowni zniknęło z rynku.

A jak wygląda sytuacja w Kętrzynie? - Już kiedyś mówiłem, że sercem każdego klubu są ludzie, którzy w nim trenują. No i po raz kolejny się to potwierdziło, bo nie dość, że przetrwaliśmy ubiegły rok, to jeszcze doszło do mnie wielu nowych podopiecznych. Można powiedzieć krótko: przyszli, zobaczyli, zostali - kończy z dumą Maciej Wyszyński.



* Najpopularniejszy instruktor/trener personalny, czołówka głosowania sms-owego: Maciej Wyszyński (CrossBoxFit Kętrzyn), 2. Ewa Najmowicz (MRS.SPORTY w Olsztynie, Hotel Warmia Park w Pluskach), 3. Miłosz Lenart (trener biegowy, ML Kętrzyn).

* Najpopularniejszy club fitness/siłownia, czołówka głosowania sms-owego: 1. Klub CrossBoxFit, Kętrzyn, 2-3. Kinetic Fitness Club, Olsztyn, Planeta Formy, Olsztyn.