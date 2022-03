SPORTOWE WYDARZENIE ROKU

LEKKOATLETYCZNY MEMORIAŁ ZBIGNIEWA LUDWICHOWSKIEGO W OLSZTYNIE

17 marca 2021 roku olsztyński sport poniósł niepowetowaną stratę, bowiem w wieku 71 lat zmarł Zbigniew Ludwichowski, znakomity trener lekkiej atletyki, opiekun m.in. Wandy Panfil (olimpijka z Seulu w 1988 i Barcelony w 1992 roku), Bronisławy Ludwichowskiej (wicemistrzyni świata w biegach przełajowych) i Karola Zalewskiego (wielokrotny mistrz Polski, medalista młodzieżowych mistrzostw Europy, mistrzostw Europy Juniorów, mistrz olimpijski w sztafecie mieszanej 4x400 m z Tokio).

- Uznałem, że tak wybitnego szkoleniowca musimy upamiętnić w szczególny sposób - wyjaśnia Ireneusz Bukowiecki, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. - Stąd inicjatywa organizacji memoriału jego imienia. Realizacji tego pomysłu podjęły się Warmińsko-Mazurski Związek Lekkiej Atletyki oraz klub AZS UWM Olsztyn.

I tak dzięki wspólnemu wysiłkowi działaczy, firm Greta Sport i BSG oraz finansowej pomocy gminy Dywity, prezydenta Olsztyna i marszałka województwa niewiele ponad pięć miesięcy później do stolicy Warmii i Mazur zawitali znakomici lekkoatleci, w tym medaliści olimpijscy z Tokio!

Jedną z zagranicznych gwiazd memoriału był Tom Walsh z Nowej Zelandii, czyli wicemistrz olimpijski z Tokio i dwukrotny mistrz świata w pchnięciu kulą. - Jest to dobry kolega mojego syna, który wcześniej kilka razy trenował u Toma - dodaje Bukowiecki senior. - Konrad mu zaproponował przyjazd do Olsztyna, a on się bez wahania zgodził.

I nie żałował, bo na konferencji przed memoriałem przyznał, że polskie jedzenie bardzo mu smakowało, a sądząc po sylwetce, Tom Walsh lubi zjeść nie tylko smacznie, ale i dużo. Nie da się jednak pchać daleko kulą, będąc na diecie owocowo-warzywnej.

Poza kulomiotem z Nowej Zelandii olsztyńscy kibice zobaczyli także polskich złotych medalistów olimpijskich ze sztafety mieszanej, czyli Natalię Kaczmarek, Karola Zalewskiego i Dariusza Kowaluka.

Oprócz medalistów z Tokio byli też inni olimpijczycy, m.in. kulomiot Konrad Bukowiecki, najlepsze polskie kulomiotki Paulina Guba i Klaudia Kardasz, oszczepnik Cyprian Mrzygłód i sprinterka Marlena Gola.

Memoriał Ludwichowskiego na trwale wejdzie do sportowego kalendarza Olsztyn. - Drugą edycję wstępnie planujemy na koniec sierpnia - wyjaśnia Ireneusz Bukowiecki.

* Czołówka głosowania sms-owego: 1. Memoriał Ludwichowskiego, 2. Utworzenie Alei Sław Olsztyńskiego Sportu, 3. Triathlon Kurzętnik.