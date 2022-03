NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

SZYMON STOKŁOS

W czerwcu 2021 roku w szosowych mistrzostwach Polski żaków Szymon zdobył złoto w wyścigu ze startu wspólnego oraz srebro w jeździe na czas. Natomiast w torowych mistrzostwach kraju szkółek kolarskich wywalczył złoto i dwa srebra.

Jak to się stało, że chłopak ze Stawigudy wybrał rower, a nie piłkę nożną? - Futbol mi się jakoś nie spodobał, więc mama zachęciła mnie do kolarstwa - wyjaśnia 11-latek, a pani Anna, jego mama dodaje: - Syn nauczył się jeździć na rowerze, jak miał zaledwie dwa lata. Można więc powiedzieć, że wprost z kojca trafił na siodełko.

Pierwszy rower Szymon dostał ze Szkółki Kolarskiej, ale w tym roku nowy kupili mu już rodzice. - Poza tym bardzo możemy liczyć na pomoc finansową wójta gminy Stawiguda - zaznacza mistrz Polski żaków.

Treningi szosowe Szymon wraz z kolegami ze Szkółki zalicza w Stawigudzie i okolicach, co natomiast z kolarstwem torowym? - Od czasu do czasu jeździmy na konsultacje do Pruszkowa, szczerze jednak przyznam, że akurat średnio lubię kolarstwo torowe. Zdecydowanie wolę rywalizację na szosie - wyjaśnia Szymek.

A co młody mistrz ze Stawigudy lubi jeść, bo przecież w tym wieku chipsy, cola, pizza i słodycze to program obowiązkowy! Okazuje się, że cola i owszem, ale tylko jedna mała puszka... raz w tygodniu. Dlaczego? - Bo staram się zdrowo odżywiać - wyjaśnia Szymon, który na pytanie o sportowych idoli, wymienia swojego trenera Tomasza Siemaszkę i... rodziców. - Na razie skupiam się na sobie i treningach, no i na tym, by mi się kolarstwo nie odechciało.

- Jestem dyrektorem szkoły, więc mam możliwość obserwowania młodych sportowców na co dzień - mówi z kolei Anna Stokłos, mama Szymka. - No i muszę przyznać, że są to najlepsi organizatorzy życia, jakich można sobie wyobrazić. A syn nie dość, że jest sportowcem, jest też świetnym uczniem, ma bardzo wysoką średnią i stypendium naukowe ufundowane przez wójta Michała Kontraktowicza. Generalnie syn jest znakomicie zorganizowanym chłopakiem - kończy dumna mama.

* Czołówka głosowania sms-owego: 1. Szymon Stokłos (kolarstwo torowe, SK Stawiguda), 2. Kinga Rybkiewicz (kolarstwo torowe, LKK Zakłady Mięsne Warmia Biskupiec), 3. Kinga Jackowska (lekka atletyka, Asy Dywity), 4. Patrycja Maleszka (lekka atletyka, Asy Dywity), 5. Wojciech Bućko (kolarstwo torowe, LKK Zakłady Mięsne Warmia Biskupiec).