Nowy trener Indykpolu AZS!

SIATKÓWKA\\\ Javier Weber został nowym trenerem Indykpolu AZS Olsztyn. Kontrakt argentyńskiego szkoleniowca będzie obowiązywać do końca sezonu, z opcją przedłużenia o kolejny.

Javier Weber urodził się 6 stycznia 1966 roku w Buenos Aires. Przygodę z siatkówką zaczął w wieku 16 lat w barwach River Plate. Jako rozgrywający reprezentował m.in. argentyńskie zespoły Club Milano, Vélez Sarsfield oraz włoskie San Giorgio Chirignago i Com Cavi Napoli.

W 2002 roku zadebiutował w roli trenera w brazylijskim klubie Unisul (do 2005 roku). Weber dowodził również takimi zespołami, jak: Panathinaikos Ateny (2005-06), Bolivar (2006-13 oraz 2014-20) i Dynamo Krasnodar (2013-14). Z argentyńskim Bolivarem sześciokrotnie zdobył tytuł mistrza Argentyny (2007, 2008, 2009, 2010, 2017, 2019) i czterokrotnie Puchar Argentyny (2007, 2008, 2009, 2014). Na swoim koncie ma także zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Ameryki Południowej (2010) i Pucharze Mistrza (2012, 2015).

W latach 2009-13 był także trenerem męskiej reprezentacji Argentyny. Jego największym sukcesem było zajęcie 4. miejsca w Lidze Światowej (2011).

Obecny sezon Weber rozpoczął w barwach brazylijskiego Funvic Natal, lecz na początku grudnia pożegnał się z zespołem. Rozbrat z siatkówką nie trwał jednak zbyt długo – Javier Weber został nowym szkoleniowcem Indykpolu AZS Olsztyn!

– Po rozstaniu się za porozumieniem stron z Marco Bonittą zastanawialiśmy się nad przyszłością drużyny oraz sztabu szkoleniowego. Ostatecznie podjęliśmy decyzję o podpisaniu umowy z Javierem Weberem. Obowiązuje ona do końca tego sezonu, z opcją przedłużenia na kolejny. Uważam, że jest to dobry wybór. Trener Weber przyleci do Polski 27 grudnia i poprowadzi pierwszy trening – mówi Tomasz Jankowski, Prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA w Olsztynie.

W dwóch ostatnich spotkaniach w 2021 roku (w niedzielę z Projektem Warszawa i poniedziałek z SMS PZPS Spałą) olsztyńską drużynę poprowadzi Marcin Mierzejewski.

Debiut argentyńskiego szkoleniowca w biało-zielonych barwach nastąpi podczas wyjazdowego meczu z Asseco Resovią Rzeszów (5 stycznia).

Javier Weber

fot. FIVB