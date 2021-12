Wybory w Pasymiu

Nowym-starym prezesem został Marek Gawdziński, a jego zastępcami Daniel Sypiański i Ariel Łachmański. Poza tym na sekretarza klubu wybrano Pawła Sławińskiego, a do zarządu weszli jeszcze Michał Bany i Bartosz Nosowicz.

Podczas walnego zgromadzenia rozliczono i zarazem podziękowano ustępującemu zarządowi za pracę i rozsądne gospodarowanie klubowym budżetem.

- Rocznie mamy do wydania około 110 tysięcy złotych - przyznaje prezes Marek Gawdziński. - Pieniądze te pochodzą z miejskiej dotacji, od prywatnych sponsorów i z jednego procenta, z którego za ubiegły rok dostaliśmy prawie 14 tysięcy złotych. Nie stać więc nas na rozrzutność, ale jakoś dajemy radę. Najpoważniejszym wydatkiem jest utrzymanie trenerów zespołu seniorów i drużyn młodzieżowych (5 osób - red.). Zawodnikom za grę oczywiście nie płacimy, jedynie zwracamy im koszty dojazdów.

Po rundzie jesiennej Błękitni zajmują ostatnie miejsce w tabeli forBET IV ligi, ale prezes klubu mimo to jest optymistą. - Nasza strata nie jest duża, a że planujemy jakieś wzmocnienia, więc myślę, że w optymalnym składzie jesteśmy w stanie skutecznie powalczyć o utrzymanie. Na pewno jednak nie będziemy się napinać, ściągając ludzi z zewnątrz.