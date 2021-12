Mistrzowie ostatnich akcji. Zepsutych akcji

* Siódemka Miedź Huras Legnica - Warmia Energa Olsztyn 24:23 (8:12)

WARMIA: Makowski - Reichel 8, Laskowski, Stępień 1, Didyk 2, Kopyciński 3, Sikorski 2, Zemełka 1, Gruszczyński 5, Malewski 1, Kozłowski

W pierwszej połowie wyrównany pojedynek był jedynie do 7. minuty, bo od tego czasu przewagę uzyskali goście, którzy w 24. min po rzucie Kopycińskiego wygrywali już 11:5. Były więc spore szanse na to, że Igor Stankiewicz wreszcie zaliczy pierwsze zwycięstwo w roli szkoleniowca Warmii Energi. Nic z tego, bo po przerwie gospodarze systematycznie odrabiali straty (17:17 po 45 minutach). W efekcie końcówka była bardzo nerwowa - co prawda w ostatniej minucie Gruszczyński doprowadził do remisu 23:23, ale gospodarze mieli jeszcze trochę sekund na wyprowadzenie decydującego ataku. No i wyprowadzili... Cóż, jedynie, co w tym sezonie olsztynianom wychodzi, to wręcz do perfekcji opanowane... fatalne końcówki meczów.

Teraz w rozgrywkach nastąpi przerwa, natomiast 15 stycznia w Biskupcu w meczu Pucharu Polski Warmia Energa zagra z superligową Pogonią Szczecin, a tydzień później na zakończenie pierwszej rundy I ligi podejmie Stal Gorzów Wielkopolski.

* Inne wyniki 12. kolejki: GKS Autoinwest Żukowo - MKS Grudziądz 29:30 (13:16), AZS AWF Biała Podlaska - Nielba Wągrowiec 39:27 (16:12), Budnex Stal Gorzów - Śląsk Wrocław 28:30 (15:14), Padwa Zamość - MKS Wieluń 28:26 (19:15), Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec - Ostrovia Ostrów Wlkp. 33:39 (16:19), Orlen Upstream SRS Przemyśl - KPR Legionowo 33:28 (18:11).