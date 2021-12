Nowy rok Stomil powita w strefie spadkowej

Miejsce na koniec roku w ligowej tabeli dla nikogo nie jest chyba zaskoczeniem. Zespół przed sezonem przeszedł istną rewolucję kadrową - odeszli praktycznie wszyscy zawodnicy, a misję budowania drużyny od nowa powierzono Adrianowi Stawskiemu, który dotychczas pracował jedynie w Bytovii Bytów.

Do sztabu szkoleniowego dołączył m.in. były prezes klubu Grzegorz Lech, który został asystentem Stawskiego. Jest to - trzeba przyznać - ewenement na światową skalę. To tak jakby prezes banku postanowił usiąść w okienku kasowym lub kierowca Formuły 1 przesiadł się do gokarta. Ale Stomil zawsze lubił zaskakiwać, szkoda, że nie dobrymi wynikami...

W tej sytuacji, dodajmy, że bardzo trudnej z powodu znacznie zmniejszonego budżetu, można było się spodziewać, że początek pierwszoligowego sezonu do łatwych nie będzie należał. Nikt jednak - nawet najwięksi pesymiści, których na Warmii i Mazurach nie brakuje - nie przypuszczał, że olsztyńska drużyna rozpocznie sezon od sześciu porażek z rzędu! Zaczęło się od meczu z Chrobrym Głogów - na Estadio de la Gruz przy alei Piłsudskiego podopieczni Stawskiego przegrali 1:2. Okazało się, że - wbrew pozorom - był to niezły wynik, bo olsztynianie zdobyli przecież gola (Fundambu). Niestety, w kolejnych pięciu meczach już im się do siatki trafić nie udało...





Cały tekst przeczytasz w środowej Gazecie Olsztyńskiej

U SIEBIE

1. Widzew 10* 26 27:9

2. Miedź 10 23 19:7

3. Odra 11 21 17:11

4. Arka 10 20 18:5

5. Chrobry 9 20 11:1

6. Podbeskidzie 11 19 20:10

7. Korona 10 17 12:8

8. Katowice 10 16 17:16

9. GKS Tychy 10 15 12:11

10. ŁKS Łódź 9 14 11:11

11. Resovia 11 13 11:11

12. Zagłębie 10 12 14:11

13. Górnik 12 10 11:16

14. Puszcza 11 9 14:16

15. Stomil 10 9 14:17

16. Jastrzębie 11 9 7:17

17. Sandecja 8 6 9:12

18. Skra 5 5 3:6

NA WYJEŹDZIE

1. Sandecja 12 25 15:9

2. Skra 15 22 10:13

3. Miedź 10 21 17:8

4. Korona 10 18 15:11

5. GKS Tychy 10 15 9:10

6. ŁKS Łódź 10 15 11:8

7. Resovia 9 14 11:11

8. Widzew 10 13 8:12

9. Podbeskidzie 9 13 15:14

10. Puszcza 8 10 7:12

11. Arka 10 9 13:14

12. Chrobry 11 9 11:17

13. Zagłębie 10 9 13:19

14. Odra 9 8 11:17

15. Katowice 10 7 8:17

16. Stomil 9 7 7:18

17. Jastrzębie 8 4 8:16

18. Górnik 8 3 6:21