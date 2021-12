Królowa jest jedna: Karowa!

Rajd Barbórka co roku zaskakuje nowymi rozwiązaniami i zmianami. Obok żelaznych punktów imprezy - takich jak rywalizacja na terenie Autodromu Bemowo czy kultowe Kryterium Asów na ulicy Karowej - ostatnio w każdej edycji pojawiają się kolejne lokalizacje, które powodują, że impreza jest pełna niespodzianek.

W tym roku Barbórka zapewni uczestnikom i kibicom dwa razy więcej emocji. Zacznie się już w piątek w Pruszkowie, gdzie o godz. 18:15 samochody ruszą na trasę odcinka poprowadzonego ulicami miasta.

Drugi dzień rajdu rozpocznie się od walki na wymagającym odcinku specjalnym Autodrom Słomczyn. Kierowcy przejadą tam trasę odcinka dwukrotnie, następnie wyruszą w stronę Warszawy, aby walczyć na Torze Służewiec, potem zaliczą odcinek równoległy na Autodromie Bemowo, a ostatnim punktem programu - dodajmy też, że najbardziej widowiskowym - będzie słynny przejazd ulicą Karową, tzw. Kryterium Asów. Rajdowcy i kibice są zgodni - Karowa jest królową polskich odcinków specjalnych!

Wyniki Barbórki nie zaliczają się do klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, mimo to rajd przyciąga największe polskie gwiazdy, bo jest to dla nich okazja do efektownego pożegnania się z kibicami.

Wśród uczestników tegorocznej Barbórki nie zabraknie rajdowych mistrzów Polski w klasie HR2, czyli Jacka Michalskiego i Adama Biniędy, którzy zaprezentują się w nowym aucie.

Adam Binieda: - Po zdobyciu mistrzowskiego tytułu w klasie HR2 nie mogło nas zabraknąć na starcie tej imprezy. Cel natomiast jest zupełnie inny niż podczas rund RSMP. Przede wszystkim pojedziemy na luzie, by mieć jak najwięcej radości z jazdy. Tegoroczna Barbórka będzie dwudniowa, a połowa odcinków będzie mieć nową lokalizację, myślę więc, że szanse każdy ma wyrównane. Swoje być może także dorzuci pogoda, ale liczymy na dużo frajdy z jazdy, a o wyniki się nie martwimy - kończy bartoszycki pilot, który nie będzie jedynym przedstawicielem naszego województwa na tej imprezie, bowiem na Karową powróci Krzysztof Hołowczyc.

„Hołek” zaprezentuje się za kierownicą Subaru Imprezy, auta pieszczotliwie nazywanego „babcią”. To wyjątkowe auto zbudowano na bazie dwudrzwiowej wersji Imprezy - to właśnie ten model stał się podstawą do zaprojektowania Subaru Imprezy WRC. Był także bardzo często wykorzystywany jako treningówka. „Babcia” służy Hołowczycowi już od ponad 20 lat.

Przypomnijmy, że olsztynianin to jeden z najbardziej utytułowanych kierowców w historii polskiego motorsportu. Na swoim koncie ma m.in. tytuł rajdowego mistrza Europy w 1997 roku, trzy mistrzostwa Polski oraz trzecie miejsce w Rajdzie Dakar. W 2021 „Hołek” zdobył Puchar Europy FIA w rajdach Baja oraz Mistrzostwo Polski w RMPST (Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych). Nic więc dziwnego, że czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej” aż dziesięć razy uznali go za Najpopularniejszego Sportowca Województwa (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2008, 2009, 2010, 2014). Przy okazji przypominamy, że 17 grudnia rozpocznie się głosowanie w 61. Plebiscycie na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa.

A wracając do najbliższej Barbórki, to poza Biniędą barw Automobilklubu Warmińskiego będą reprezentować: Sebastian Rozwadowski (pilot Wojciecha Chuchały), Andrzej Kalitowicz (jego pilotem będzie Maciej Wisławski), Marek Suder, Mariusz Sobótka oraz załogi Wojciech Musiał-Wojciech Jermakow i Damian Jakubowiak-Magdalena Milewska.

* Zwycięzcy Rajdu Barbórka w XX wieku: 2001 - Krzysztof Hołowczyc (Peugeot 206 WRC), 2002 - Michał Nowosiadły (Peugeot 206 XS), 2003 - Tomasz Kuchar (Mitsubishi Lancer Evolution), 2004-06 - Leszek Kuzaj (Subaru Impreza), 2007-10 - Tomasz Kuchar (Subaru Impreza/Peugeot 307 WRC), 2011 - Bryan Bouffier (Peugeot 207 S2000), 2012 - Tomasz Kuchar (Subaru Impreza), 2013-19 - Kajetan Kajetanowicz (Subaru Impreza/Ford Fiesta R5/Ford Fiesta WRC). W 2020 roku z powodu pandemii rajd został odwołany.