W styczniu Rakiety odpalą w Olsztynie

Cały sezon I ligi to zaledwie cztery kolejki, podczas których wszystkie zespoły zagrają każdy z każdym, jednak już bez rundy rewanżowej.

Inauguracja rozgrywek nastąpiła w Komprachcicach, wsi położonej 10 kilometrów od Opola, bo gospodarzem turnieju była miejscowa Victoria Domecko. I to właśnie z Victorią olsztyński zespół poznał smak ligowej wiktorii.

* Rakiety Olsztyn - Victoria Domecko 6:1

Tregubenko - Gontarz 14:15, 15:10, 9:15; Dzwonnik - Pupin 15:8, 15:7; Gadomska - Mysłek 13:15, 15:11, 15:13; Bąkowska - Stepańczak 15:14, 15:9; Dzwonnik/Koc - Hetmański/Jaskólski 15:8, 11:15, 15:12, Gadomska/Jaworek - Mysłek/Stepańczak 14:15, 15:7, 15:5; Tregubenko/Jaworek - Hetmański/Szewczuk 15:13, 15:10

Olsztynianie w planach mieli jeszcze jeden mecz, jednak z powodów zdrowotnych nie dojechała drużyna Abram II Warszawa, więc Rakiety wygrały walkowerem (7:0).

- Wracaliśmy do Olsztyna w bardzo dobrych nastrojach - nie kryje radości trener Andrzej Gajewski. - Wywalczyliśmy pierwsze ważne punkty na trudnym terenie. Kolejny raz doceniamy jak ważny jest atut własnej hali i ogrania w niej, szczególnie gdy gra toczy się krócej, bo w lidze gramy sety tylko do 15 punktów.

Wynik 6:1 może sugerować łatwe zwycięstwo, ale w rzeczywistości kilka pojedynków było na przysłowiowe „noże” i mecz mógł się przechylić na drugą stronę. Jednak w trudnych momentach wspieraliśmy się i zachowaliśmy zimną krew, co zaowocowało zwycięstwami.

- Każda z następnych kolejek także zapowiada się emocjonująco, bo nie ma tutaj słabych drużyn - kontynuuje Gajewski. - Pragnę pochwalić drużynę, że godnie stawiła czoła przeciwnikom. Każdemu z naszego teamu należą się brawa za postawę. Szkoda tylko, że drużyna z Warszawy z powodów licznych kontuzji nie stawiła się na miejscu. Przykra sytuacja, bo przecież każdy chciałby, żeby losy zwycięstwa rozstrzygały się na boisku. Cóż, siła wyższa, rywale nie przyjechali, więc zgodnie z regulaminem wygraliśmy walkowerem.

Następna ligowa kolejka dopiero pod koniec stycznia - olsztyński zespół w hali przy ulicy Mariańskiej podejmie rezerwy Hubala Białystok.

* Pozostałe wyniki: Badminton School Gdynia - Unia II Bieruń 6:1, Victoria Domecko - ABRM II Warszawa 7:0 (walkower), AZS UŚ Katowice - Badminton Kobierzyce 1:6, Badminton Kobierzyce - Hubal II Białystok 5:2, AZS UŚ Katowice - Hubal II Białystok 3:4.

EM

I LIGA

1. Rakiety 6 13:1

2. Kobierzyce 6 11:3

3. Gdynia* 3 6:1

4. Victoria 3 8:6

5. Hubal II 2 6:8

6. AZS UŚ 1 4:10

7. Unia II* 0 1:6

8. ABRM II 0 0:14

* mecz mniej