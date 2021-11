W Białej Piskiej wygrał... śnieg

* Świt Nowy Dwór Maz. - GKS Wikielec 3:1 (1:0)

1:0 - Gajewski (9), 1:1 - Szypulski (61 k), 2:1 - Sosnowski (64 k), 3:1 - Tkaczyk (90+4); czerwona kartka: Długołęcki (61 Świt)

GKS: Wieczerzak - Jońca (70 Rosoliński), Otręba, Rytelewski, Kacperek, Żarejko (70 Sz. Jajkowski), Grzybowski (32 Sergio Cabrajal), M. Jajkowski (62 Żukowski), Święty, Szypulski, Masiak,

Gospodarze wyszli na prowadzenie w 9. min, ale po zmianie stron goście z Wikielca doprowadzili do remisu po skutecznie wykonanym rzucie karnym przez Sebastiana Szypulskiego. Jedenastka została podyktowana za faul na Mateuszu Jajkowskim. - W wyskoku rywal kopnął mnie w głowę, no i od razu w ustach pojawiła się krew - wyjaśnia Jajkowski. - Po chwili chciałem kontynuować grę, jednak ponownie mnie zamroczyło, dlatego sędzia uznał, że w takim stanie nie będę mógł już grać. Zostałem zmieniony, a piłkarz Świtu został ukarany czerwoną kartką.

Niestety, goście gry w przewadze nie zdołali przekuć w gole. Na dodatek już po chwili sami stracili bramkę z rzutu karnego podyktowanego za faul... Sebastiana Szypulskiego. W doliczonym czasie gospodarze postawili kropkę nad i, zdobywając trzecią bramkę.



* Lechia Tomaszów Maz. – Mamry Giżycko 0:0

MAMRY: Woźniak – Świderski, Drężek, Kucharski, Kuriata, Łapiński, Mroczkowski, Adamiec (75 Raiński), Rutkowski, Bucio, Wiszniewski (89 Żak)

Mamry sprawiły kolejną niespodziankę, punktując na boisku wyżej notowanego rywala. Beniaminek z Giżycka po raz pierwszy w tym sezonie zremisował bezbramkowo, na dodatek zrobił to w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie Lechia w ostatnich kolejkach regularnie ogrywała rywali. Tym samym Mamry przerwały serię pięciu porażek.

Sukces to spory, bo trener Przemysław Łapiński dysponował bardzo wąską kadrą. Mamry pojechały na jeden z najdalszych wyjazdów w czternastoosobowym składzie. Mimo braku m.in. Łukasza Brozia, Pawła Drażby i Krystiana Sadochy ekipa z Giżycka potrafiła zewrzeć szyki i dołożyła do puli kolejny punkcik.

– Jesteśmy zadowoleni, bo w naszej sytuacji każdy korzystny wynik jest na wagę złota – mówi Przemysław Łapiński. – Optyczną przewagę mieli gospodarze, ale - patrząc na sytuacje bramkowe i ich wykończenie - trzeba uznać, że wynik jest sprawiedliwy. Obie zespoły stworzyły po dwie-trzy okazje. My najbardziej możemy żałować akcji z pierwszej połowy, gdy Mariusz Bucio nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem.

W sobotę o godz. 13 Mamry na wyjeździe rozegrają zaległy mecz z rezerwami Jagiellonii.

* Inne wyniki 20. kolejki: Znicz Biała Piska – Pilica Białobrzegi (przełożony z powodu fatalnych warunków atmosferycznych), Błonianka Błonie – Wissa Szczuczyn 3:0, Broń Radom 1:2 – KS Kutno, Ursus Warszawa – ŁKS II Łódź 0:3, Jagiellonia II Białystok – Legionovia Legionowo 3:4, Polonia Warszawa - Unia Skierniewice (przełożony na 5 marca), Sokół Aleksandrów Łódzki – Pelikan Łowicz (1 grudnia). Pauzowała Legia II Warszawa.