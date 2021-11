Trzeci trener, siódma porażka

* AZS AWF Biała Podlaska - Warmia Energa Olsztyn 28:25 (10:12)

WARMIA: Makowski, Kaczmarczyk - Reichel 3, Laskowski 3, Stępień, Chełmiński 1, Didyk 6, Konkel, Kopyciński 1, Zemełka, Klapka 2, Malewski 9

AZS AWF to jeden z głównych kandydatów do awansu w tym sezonie, niestety, to marne pocieszenie dla warmiaków, dla których była to już ligowa siódma porażka. Szkoda, bo w pierwszej połowie zapowiadało się na zupełnie inny finał tego meczu...

Dość powiedzieć, że po 20 minutach podopieczni Igora Stankiewicza prowadzili 9:3. Olsztyński zespół nie popełniał głupich błędów i w obronie stawał na wysokości zadania. Niestety, szczęście nie trwało długo, w efekcie jeszcze do przerwy gospodarze zmniejszyli stratę do dwóch trafień.

W drugiej połowie goście dzielnie bronili korzystnego wyniku, ale póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie. Olsztyńskie „ucho” urwało się w 48. min, gdy gospodarze objęli prowadzenie 20:19. Pięć minut później ich przewaga wzrosła do czterech bramek (25:21) i było praktycznie po meczu.

W sobotę Warmia Energa zagra w Biskupcu z Orlenem Upstream SRS Przemyśl.

* Inne wyniki 10. kolejki: GKS Autoinwest Żukowo - Ostrovia Ostrów Wlkp. 28:28, karne 2:4, (14:18), Orlen Upstream SRS Przemyśl - Śląsk Wrocław 31:27 (19:12), Budnex Stal Gorzów - Padwa Zamość 27:25 (11:14), MKS Grudziądz - Nielba Wągrowiec 33:38 (15:18), Siódemka-Miedź-Huras Legnica - MKS Wieluń 27:23 (15:13), Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec - KPR Legionowo 32:31 (21:15).