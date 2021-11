Wicelider był za silny

* KKS Agapit Olsztyn – Iodica TopMarket MKS Pruszków 65:82 (21:27, 18:23, 10:17, 16:15)

KKS: Chełchowska 10, Sobotka 8, Wawrzyniak 4, Daliga 27, Sztąberska 13, Przeradzka, Pałasz, Bałdyga, Kitkowska, Giżyńska, Birkos

Z bardzo dobrej strony pokazała się Patrycja Daliga, która zdobyła 27 punktów, ale do zwycięstwa to nie wystarczyło. - Wszystkie moje zawodniczki dały z siebie wszystko - ocenił trener Tomasz Sztąberski. - Może troszkę gorzej wypadła jedynie Alicja Wawrzyniak, ale ona jest w zasadzie bez treningu, bo praca nie pozwala jej na systematyczne treningi. No i trochę jej punktów nam zabrakło, bowiem przyzwyczaiła nas do 10-15 oczek w meczu.

W ekipie gości w pierwszej połowie błysnęła Julia Tyszkiewicz (córka Beaty i Piotra Tyszkiewiczów, znanego sportowego małżeństwa z Olsztyna), która trafiła pięć z sześciu rzutów za trzy punkty (w sumie zdobyła 17 oczek).

W środę KKS zagra w Pabianicach, a w sobotę podejmie Sokołów.

* Inne wyniki 10. kolejki: AZS Politechnika Gdańsk - Basket SMS Aleksandrów 81:64, AZS UMCS II Lublin - Sokołów 67:55, GTK II Gdynia - AZS UG 50:78, Huragan Wołomin - SMS PZKosz Łomianki 59:46, AZS UW - Automatyka Pabianice 55:73.

I LIGA

1. AZS UG* 19 735:588

2. Pruszków 17 673:445

3. Politechnika* 16 700:694

4. Pabianice 15 575:496

5. KKS 14 677:624

6. Sokołów 14 572:526

7. AZS UMCS II 14 523:495

8 . AZS UW 14 574:611

9. Mon-Pol 13 602:607

10. Huragan 12 510:597

11. Basket 12 546:653

12. GTK II* 11 553:724

13. Łomianki 9 450:630

* mecz więcej