Zacznie Wikielec, a zakończą Mamry

Wikielec niedawno zmienił trenera, no i od razu na wyjeździe pokonał rezerwy Jagiellonii. – Cieszę się, że zespół podniósł się mentalnie – mówi Piotr Zajączkowski, nowy trener GKS. – Widać, że morale wzrosło, więc przygotowania do meczu ze Świtem przebiegły w dobrej atmosferze - dodaje Zajączkowski, przy okazji odnosząc się do ostatnich zmian w klubie. – Rzadko się zdarza, żeby odchodzący trener wprowadził nowego, uczestnicząc w jego pierwszym spotkaniu z drużyną – przyznaje Piotr Zajączkowski. – Wiem, że Łukasz Suchocki rozstał się z klubem w dobrych stosunkach, zresztą nawet w tym tygodniu odwiedził nas podczas treningu. Myślę, że to nie jest bez znaczenia dla atmosfery, w której pracujemy. Łukasz jest przecież kolegą większości zawodników, więc ciągle ma na nich wpływ i zależy mu na tym, by GKS dobrze zakończył rundę.

* 20. kolejka, piątek: Świt Nowy Dwór Maz. - GKS Wikielec (18), Broń Radom - KS Kutno (18); sobota: Sokół Aleksandrów Łódzki - Pelikan Łowicz (12) Znicz Biała Piska - Pilica Białobrzegi (13), Ursus Warszawa - ŁKS II Łódź (13), Błonianka Błonie - Wissa Szczuczyn (13); niedziela: Lechia Tomaszów Maz. - Mamry Giżycko (12), Jagiellonia II Białystok - Legionovia Legionowo (13.30).



PO 19 KOLEJKACH

1. Legionovia 38 35:20

--------------------------------

2. Polonia 35 34:17

3. Unia 35 33:21

4. Świt 34 31:18

5. Lechia 32 38:22

6. Legia II 30 39:23

7. Kutno 28 24:22

8. Ursus 28 30:34

9. Błonianka 26 21:37

10. Broń 25 20:28

11. Pilica 24 31:38

12. Jagiellonia II* 21 31:29

13. ŁKS II 20 31:34

14. Wikielec 19 20:27

15. Znicz 18 22:34

--------------------------------

16. Pelikan 17 22:27

17. Sokół 14 19:26

18. Mamry* 13 16:34

19. Wissa 13 14:30

* mecz mniej