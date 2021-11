Dzisiaj Legia zagra z Leicester

Po 4 kolejkach mistrzowie Polski byli na drugim miejscu w grupie C, ale po ich ostatnich wyczynach (0:3 i 1:4 z Napoli oraz siedem z rzędu porażek w Ekstraklasie) raczej tej pozycji nie utrzymają do końca rozgrywek. Po wczorajszej wygranej Spartaka Moskwa z Napoli (2:1) warszawianie już spadli na trzecią pozycję, a wieczorem pewnie znajdą się na dnie tabeli grupy C.

Transmisja wyłącznie na platformie viaplay.pl oraz w aplikacji Viaplay. O godz. 23 w TVP 2 będzie można zobaczyć retransmisję meczu.

GRUPA C

1. Spartak* 7 9:9

2. Napoli* 7 12:10

3. Legia 6 3:7

4. Leicester 5 7:7

* mecz więcej