Nieudany debiut trenera

* Warmia Energa Olsztyn - Zagłębie Sosnowiec 30:32 (11:19)

WARMIA: Makowski, Matusiak, Kaczmarczyk - Malewski 14, Gruszczyński 3, Reichel 3, Zamełka 3, Klapka 2, Konkel 2, Laskowski 2, Kozłowski, Chełmiński, Didyk, Kopyciński, Sikorski, Stępień

Pierwsze 10 minut było wyrównane, ale potem do głosu doszli piłkarze ręczni z Sosnowca, którzy bezlitośnie wykorzystywali błędy gospodarzy w obronie. W efekcie do przerwy Warmia Energa przegrywała aż ośmioma bramkami.

W drugiej połowie olsztynianie zaczęli odrabiać straty 14 bramek (w tym 10 z karnych) Marcina Malewskiego, niestety, Zagłębie wytrzymało presję i zdołało utrzymać prowadzenie. Tym samym olsztyński zespół doznał szóstej porażki w sezonie.

- Byłem przerażony pierwszą połową - przyznał trener Igor Stankiewicz. - Jestem w Olsztynie od czterech dni, więc żadnych korelacji między mną i drużyną jeszcze nie ma. Nie miałem więc wpływu na to, jak to będzie ostatecznie wyglądało na boisku. Przyznaje, że wypadło to fatalnie. Wiemy nad czym mamy pracować. Dostałem zadanie, które mam zrealizować do końca sezonu. Zobaczymy czy się uda, ale na pewno nie uda się z taką grą, bo nasza obecna skuteczność w ataku i w bramce nie jest na poziomie Ligi Centralnej.

* Inne wyniki 9. kolejki: Budnex Stal Gorzów - GKS Autoinwest Żukowo 28:28, karne 5:4 (15:14), Padwa Zamość - Siódemka-Miedź-Huras Legnica 30:28

(15:15), Śląsk Wrocław - AZS-AWF Biała Podlaska 28:36 (16:21), KPR Legionowo - MKS Grudziądz 34:27 (18:16), MKS Wieluń - Orlen Upstream SRS Przemyśl 34:38 (17:22), Nielba Wągrowiec - Ostrovia Ostrów Wlkp. 29:38 (12:18).



PO 9 KOLEJKACH

1. Ostrovia 27 264:207

2. Biała Podlaska 25 284:234

3. Legionowo 18 266:246

4. Stal 17 232:236

5. Przemyśl 14 259:253

6. Żukowo 13 255:266

7. Nielba 12 257:273

8. Wieluń 11 253:268

9. Zagłębie 10 267:275

10. Warmia 9 250:254

11. Śląsk* 9 225:255

12. Padwa 8 236:262

13. Grudziądz* 7 235:248

14. Legnica 6 243:259

* mecz zaległy

W 8. kolejce I ligi mężczyzn swoje mecze przegrały ekipy Szczypiorniaka Olsztyn oraz KPR Elbląg.

* Wyniki: USAR Kwidzyn - Szczypiorniak Olsztyn 37:27 (16:17), SMS ZPRP I Kwidzyn - KPR Elbląg 32:25 (16:10), PGE KPR Gryfino - Sparta Oborniki 44:26 (22:12), SMS ZPRP II Płock - Gwardia Koszalin 30:29 (17:17), Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna - Tytani Wejherowo 29:28 (17:13), SMS ZPRP II Kwidzyn - Mazur Sierpc 24:22 (13:9).

I LIGA

1. Sokół 24 238:186

2. USAR 21 247:210

3. Gwardia* 15 221:181

4. Tytani 15 248:215

5. Gryfino 12 239:224

6. Szczypiorniak 11 213:229

7. SMS I K.* 9 210:201

8. SMS II P. 9 233:254

9. Elbląg 7 181:207

10. Sparta 6 218:252

11. Mazur 6 178:217

12. SMS II K. 6 201:251

* mecz zaległy