Siódma z rzędu porażka Legii!!

W pierwszej połowie w Zabrzu w piłkę grał tylko Górnik, natomiast mistrzowie Polski jedynie asystowali. I to w miernym stylu. Gospodarze do przerwy mogli wygrywać nawet 4:0, ale najpierw Wieteska, obrońca zespołu z Warszawy, w ekwilibrystyczny sposób w ostatniej chwili wybił lecącą do bramki piłkę, po czym po kilku minutach Podolski trafił w poprzeczkę.

Niespodziewanie po przerwie Legia w ciągu minuty odrobiła dwie bramki straty, a po kilkudziesięciu sekundach trafiła do siatki po raz trzeci, jednak ten gol z powodu minimalnego spalonego nie został uznany. W końcówce bramkę zdobyli także gospodarze, jednak ona też nie została uznana.

No i gdy kończyła się szósta doliczona minuta, rezerwowy Kubica zapewnił Górnikowi zwycięstwo, a Legii siódmą porażkę z rzędu!

* Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Łęczna 1:1 (Wlazło 38 k - Lokilo 77)

* Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków 3:1 (Augustyn 41, Přikryl 59, Żyro 87 - Szota 45)

* Lech Poznań - Piast Gliwice 1:0 (Amaral 55)

* Stal Mielec - Lechia Gdańsk 3:3 (Sitek 13, Tomasiewicz 66 k, Mak 77 - Durmuş 37, Terrazzino 45, 59)

* Warta Poznań - Wisła Płock 1:2 (Rasak 90 samob. - Cielemęcki 45, Sekulski 64)

* Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 2:1 (Zahovič 53, Kucharczyk 75 - Makowski 54)

* Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 (Janža 37, Podolski 39, Kubica 90+6 - Wieteska 52, Muçi 53)

* Mecze poniedziałkowe: Zagłębie Lubin - Radomiak Radom (g. 18), Cracovia - Raków Częstochowa (20:30)

PO 15 KOLEJKACH

1. Lech 32 29:8

2. Lechia 30 28:14

3. Pogoń 29 24:11

4. Raków** 26 24:16

5. Radomiak* 22 18:13

6. Śląsk 21 26:22

7. Jagiellonia 21 21:22

Stal 21 21:22

9. Wisła P. 20 24:23

10. Piast 18 21:21

11. Górnik Z.* 18 17:19

12. Cracovia* 17 20:22

13. Zagłębie 17 15:20

14. Wisła K. 17 16:26

15. Bruk-Bet* 12 18:23

----------------------------------

16. Warta 11 10:19

17. Legia** 9 14:25

18. Górnik Ł. 9 12:32

* mecz mniej ** 2 mecze mniej