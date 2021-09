Falstart Warmii Energi w nowej lidze

* Warmia Energa Olsztyn – Padwa Zamość 21:23 (11:10)

WARMIA ENERGA: Makowski, Matusiak – Didyk 3, Chełmiński 5, Klapka 3, Gruszczyński 2, Malewski 2, Reichel 2, Kopyciński 1, Laskowski 1, Orlich 1, Zemełka 1, Sikorski, Stępień

Goście bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie, bo od prowadzenia 4:1, jednak podopieczni Jarosława Knopika z minuty na minutę odzyskiwali rezon i przed przerwą nie tylko odrobili te straty, ale i schodzili do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. Niestety, na drugą połowę olsztynianie wyszli tak rozkojarzeni, jakby myślami zostali w szatni, a Padwa odzyskała prowadzenie i już nie oddała go do końca. Także dlatego, że świetnie w bramce gości spisywał się były warmiak Mateusz Gawryś.

– Całe spotkanie było słabe w naszym wykonaniu – ocenia Jarosław Knopik. – Nie wytrzymaliśmy tego meczu w głowach. Gdybyśmy zagrali choć 50 procent tego, co wykonujemy na treningach, to byłoby zupełnie inaczej. Nie chcę nic umniejszać zespołowi z Zamościa, bo zagrali dobre spotkanie i trzeba im to oddać. Mam ogromne pretensje do moich zawodników, bo było mocno nerwowo, graliśmy emocjami, a nie umiejętnościami. Nie pamiętam spotkania z taką liczbą naszych błędów taktycznych w obronie... Trzeba „przepracować” tę porażkę i za tydzień szybko się podnieść – doje trener olsztynian.

W sobotę Warmia Energa podejmie w Biskupcu MKS Wieluń (g. 17).

* Inne mecze 1. kolejki: Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec – GKS Żukowo 34:35 (17:21), AZS-AWF Biała Podlaska – MKS Grudziądz 32:27 (15:10), SRS Przemyśl – Ostrovia Ostrów Wlkp. 19:23 (9:14), Miedź Legnica – Nielba Wągrowiec 33:27 (13:13), Stal Gorzów Wlkp. – KPR Legionowo 22:29 (11:17), MKS Wieluń – Śląsk Wrocław 31:25 (17:11).