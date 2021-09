III LIGA: Mamry zepsuły rywalowi fetę

* GKS Wikielec – Mamry Giżycko 1:2 (0:0)

0:1 – Łapiński (54), 0:2 – Wiszniewski (57), 1:2 – Raiński (77 samob.); czerwona kartka: Kuriata (84, Mamry, za drugą żółtą)

GKS: Wieczerzak – Jońca, Kacperek, Otręba, M. Jajkowski (58 Korzeniewski), Grzybowski (58 Rytelewski), Żarejko (58 Rosoliński), Szypulski (79 Bartkowski), Jankowski, Święty, Masiak

MAMRY: Woźniak – Kucharski, Rutkowski (79 Dobko), Łapiński, Mroczkowski, Drężek, Wiszniewski, Raiński, Drażba (73 Adamiec), Kulik, Kuriata

Łukasz Suchocki na długo przed pierwszym gwizdkiem w meczu z Mamrami przeczuwał, że pomysł połączenia tego spotkania z uroczystością oficjalnego otwarcia nowego budynku klubowego nie do końca może być dobry dla jego zespołu. – Musimy się zupełnie wyłączyć i skupić tylko na naszym zadaniu – mówił przed derbami trener GKS-u. – Liczy się tylko mecz z Mamrami. Tak jak do tej pory, nie zaglądamy w tabelę, ale chcemy wyjść na boisko i walczyć o kolejne zwycięstwo. Wiadomo, że władze klubu i gminy przygotowały uroczystość, w której nasz mecz odgrywa ważną rolę, ale musimy pamiętać, że to jest sport i każdy wynik jest możliwy – dodawał Suchocki, jakby przeczuwając, że – przez słaby wynik – święto związane z otwarciem obiektu w Wikielcu może mieć gorzki smak. No i faktycznie tak się stało...

* Unia Skierniewice – Znicz Biała Piska 3:2 (1:1)

0:1 – Gondek (5), 1:1 – Kłąb (44), 2:1 – Wilanowski (64), 2:2 – Kuśnierz (82), 3:2 – Makuch (89); czerwona kartka: Ołów (78, Znicz, za faul)

ZNICZ: Radzikowski – Romachów (55 Jambrzycki), Duchnowski (64 Ołów), Mosakowski, Kuśnierz, Fiedorowicz (64 Denert), Furman, Gondek, Kalinowski (64 Trąbka), Famulak, Giełażyn

– Po raz kolejny rozegraliśmy bardzo wyrównane spotkanie. Nie zasłużyliśmy na tę porażkę – ocenia Ryszard Borkowski, trener Znicza. – Możemy mieć do siebie pretensje o błędy w sytuacjach, w których straciliśmy gole. Zespół zostawił jednak na boisku dużo zdrowia i jeśli w kolejnych meczach utrzymamy ten poziom gry, to będziemy punktować.

>> W 10. kolejce GKS zagra na wyjeździe z Bronią Radom, Mamry podejmą Legionovię, a Znicz zmierzy się w Białej Piskiej ze stołeczną Polonią (wszystkie trzy mecze w sobotę).

* Inne mecze 9. kolejki: ŁKS II Łódź – Broń Radom 2:1 (2:0), Legionovia Legionowo – Pilica Białobrzegi 3:1 (1:0), Wissa Szczuczyn – Legia II Warszawa 0:0, Polonia Warszawa – Lechia Tomaszów Mazowiecki 2:1 (1:0), Błonianka Błonie – KS Kutno 1:2 (1:1), Jagiellonia II Białystok – Sokół Aleksandrów Łódzki 2:0 (2:0), Świt Nowy Dwór Mazowiecki – Ursus Warszawa 3:0 (2:0); pauzował Pelikan Łowicz.