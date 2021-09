Kolejny sprawdzian Indykpolu AZS

Przypomnijmy: drużyna włoskiego trenera Marco Bonitty ma za sobą już cztery gry kontrolne, z czego trzy zakończyły się zwycięstwami Indykpolu AZS. I tak, ekipa z Kortowa najpierw podzieliła się wygranymi z Treflem Gdańsk w Elblągu (3:1, 0:3), a tydzień temu w Kozienicach pokonała po tie-breakach LUK Politechnikę Lublin i Czarnych Radom, triumfując dzięki temu w Turnieju Partnerstwa Regionalnego Czarni.

Czy po półtora miesiącu przygotowań do sezonu zawodnicy są nieco zmęczeni większymi obciążeniami treningowymi? – Czujemy lekkie zmęczenie, ale jesteśmy w niezłej formie. A że po meczach kontrolnych mamy dzień lub półtora dnia odpoczynku, więc czas na regenerację też jest. Trenujemy mądrze na siłowni i w hali, nie przeciążamy organizmów... – ocenia Jan Król, atakujący olsztynian.

Przed ligą Indykpol AZS już niemal tradycyjnie zagra m.in. w Memoriale Józefa Gajewskiego w Suwałkach – dziś zespół trenera Bonitty spotka się z Treflem (godz. 20:30), a w sobotę – w zależności od piątkowego wyniku – z wygranym lub przegranym pierwszego półfinału, w którym gospodarz turnieju Ślepsk zagra z ukraińskim Barkomem-Każany Lwów (piątek, g. 17:30). Sobotnie pojedynki zaplanowano na godz. 13 i 15:30 (odpowiednio: mecz o 3. miejsce i finał).

Czego oczekuje po najbliższych sparingach Jan Król? – Chciałbym pomóc drużynie, aby odniosła kolejne zwycięstwa. Ucieszy mnie także ten moment, kiedy znów podniosę do góry puchar za pierwsze miejsce – uśmiecha się atakujący Indykpolu AZS, który (pod nieobecność Robberta Andringi) pełni funkcję kapitana drużyny. A Andringa, po odpadnięciu Holendrów w ćwierćfinale mistrzostw Europy, po weekendzie dołączy już do klubowych kolegów z drużyny.

* Wszystkie turniejowe mecze będzie można obejrzeć na żywo w Polsacie Sport (piątek) i Polsacie Sport Extra (sobota).