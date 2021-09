Miało być strzelanie w San Marino, no i było

Zadanie zostało wykonane: polscy piłkarze pojechali na swój piąty mecz w eliminacjach mistrzostw świata do San Marino po pewne zwycięstwo nad outsiderem grupy I, no i dopięli swego. Hat-tricka skompletował Adam Buksa, dla którego był to drugi mecz w kadrze.

* San Marino - Polska 1:7 (0:4)

0:1 - Lewandowski (4), 0:2 - Świderski (16), 0:3 - Lewandowski (21), 0:4 - Linetty (44), 1:4 - Nanni (48), 1:5, 1:6, 1:7 - Buksa (67, 90+2, 90+4)

POLSKA: Wojciech Szczęsny (46 Łukasz Skorupski) - Kamil Piątkowski, Michał Helik, Tomasz Kędziora - Jakub Kamiński, Damian Szymański, Karol Linetty (79 Przemysław Frankowski), Jakub Moder (46 Bartosz Slisz), Tymoteusz Puchacz (66 Nicola Zalewski) - Karol Świderski, Robert Lewandowski (46 Adam Buksa)

Tylko niecałe cztery minuty trzeba było czekać na pierwszego gola Biało-Czerwonych w Serravalle. Wtedy to do źle wybitej przez jednego z rywali piłki dopadł Karol Linetty, podał głową do niepilnowanego Roberta Lewandowskiego, a kapitan reprezentacji spokojnie przyjął piłkę, przełożył ją sobie na lewą nogę i nie dał szans bramkarzowi San Marino. W 16. min było już 2:0 dla Polski - Lewandowski dostrzegł niepilnowanego na skrzydle Tymoteusza Puchacza, który zagrał w pole karne do Karola Świderskiego, a ten już wiedział, co z tym zrobić.

Do przerwy Polacy strzelili jeszcze dwie bramki. Gola numer 72. w kadrze zdobył Lewandowski (asysta Damiana Szymańskiego), który w 44. min zagrał prostopadłą piłkę do Karola Linetty’ego. Pomocnik Torino wygrał pojedynek sam na sam z bramkarzem i było 4:0.

Druga połowa zaczęła się od gola… San Marino, ale później strzelali już tylko Polacy. A właściwie Adam Buksa - napastnik New England Revolution aż trzy razy, w tym dwukrotnie w doliczonym czasie gry, trafił do siatki. Co ciekawe, za każdym razem były to uderzenia głową.

W najbliższą środę Polska zagra na PGE Narodowym z Anglią (godz. 20:45).

* Inne mecze: Anglia - Andora 4:0 (Lingard 18, 78, Kane 72 k, Saka 85), Albania - Węgry 1:0 (Broja 87).