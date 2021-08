Lech uratował remis i fotel

EKSTRAKLASA\\\ Prawie 19 tysięcy kibiców w Zabrzu przeżyło spore rozczarowanie, bowiem Górnik przegrał z Piastem Gliwice. W trochę lepszych nastrojach opuszczało stadion prawie 18 tysięcy sympatyków Lecha, ponieważ poznański zespół w ostatniej chwili uratował remis w meczu z Pogonią. Warto zauważyć, że w 69. minucie na boisku pojawił się Kamil Grosicki, który niedawno wzmocnił szczecińską ekipę. Dzięki remisowi Lech pozostał na fotelu lidera, a w ostatnich latach jest to widok równie rzadki, jak yeti robiący zakupy w olsztyńskiej Galerii Warmińskiej.

Chociaż za nami dopiero sześć kolejek, to już doszło do zmiany trenera, bo po remisie w Gdańsku posadę „za porozumieniem stron” stracił Piotr Stokowiec.

* Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia 1:2 (Czarnowski 78 - van Amersfoort 56, 67)

* Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:1 (Sokołowski 67)

* Lech Poznań - Pogoń Szczecin 1:1 (Tiba 90 - Zahovič 85)

* Lechia Gdańsk - Radomiak Radom 2:2 (Żukowski 12, Gajos 19 - Machado 59, Angielski 64 k)

* Stal Mielec - Górnik Łęczna 2:0 (Piasecki 4, Mak 14)

* Warta Poznań - Jagiellonia Białystok 1:1 (Kuzimski 48 - Černych 50)

* Wisła Płock - Raków Częstochowa 1:1 (Warchoł 37 - Cebula 19)



* Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 1:3 (Golla 35 samob. - Praszelik 14, Expósito 26, 62)



* Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:0 (Forbes 29)

PO 6 KOLEJKACH

1. Lech 14 11:3

2. Pogoń 11 9:5

3. Wisła K. 10 11:7

4. Śląsk 10 9:6

5. Piast 10 10:8

6. Lechia 9 8:6

7. Radomiak* 8 6:4

8. Jagiellonia 8 8:7

9. Wisła P. 7 9:7

10. Raków** 7 6:7

11. Stal 7 6:9

12. Cracovia 7 6:10

13. Warta 6 8:7

14. Legia** 6 4:4

15. Górnik Z.* 6 5:7

---------------------------------

16. Zagłębie* 6 6:11

17. Bruk-Bet* 2 5:9

18. Górnik Ł. 2 3:13

* mecz zaległy

** 2 mecze zaległe