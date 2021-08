Concordia znowu w Polu. Starym Polu

W dalszym ciągu boisko przy ul. Krakusa w Elblągu, administrowane przez miejscowy MOSiR, jest niedostępne dla seniorów Concordii. Na sobotni mecz klub chciał wynająć boisko, ale z Urzędu Miasta nie doczekał się odpowiedzi, więc po raz drugi musiał zagrać w odległym od Elbląga o 20 kilometrów Starym Polu.

Skąd się wzięły te problemy? Przypomnijmy, że 1 marca podczas wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele Olimpii i Concordii poinformowali prezydenta miasta Witolda Wróblewskiego oraz media o fuzji obu klubów po zakończeniu sezonu 2020/21.

1 lipca miało dojść do kolejnego spotkania, jednak Concordia niespodziewanie się z tych planów wycofała. W efekcie, decyzją Urzędu Miejskiego, straciła wszelkie dotacje finansowe oraz możliwość korzystania z obiektu przy ul. Krakusa.

Sztab szkoleniowy, zawodnicy oraz działacze Concordii wystosowali do prezydenta Wróblewskiego list otwarty z prośbą o umożliwienie im trenowania i rozgrywania spotkań w Elblągu i teraz czekają na odpowiedź.

Natomiast jeśli chodzi o mecz Concordia - Mrągowia, to od początku inicjatywę mieli gospodarze. Już w 9. min - po dośrodkowaniu Radosława Bukackiego - Szymon Drewek skierował piłkę do siatki. W 18. min padł kuriozalny gol dla elblążan - Sebastian Tomczuk dalekim podaniem sprzed pola karnego „uruchomił” Mariusza Pelca, jednak piłka odbiła się od murawy, przelobowała wychodzącego z bramki Adriana Orła, po czym wpadła do siatki. Po 30 minutach podopieczni trenera Krzysztofa Machińskiego prowadzili już 3:0 (po uderzeniu Patryka Wieliczki), a dziewięć minut później jedna z nielicznych akcji gości zakończyła się zdobyciem gola przez Baha.

Po przerwie przez kwadrans w ataku byli goście, ale nie mieli pomysłu na zdobycie gola, więc w 75. min zrobił to elblążanin Mariusz Pelc.

Z innych wyników godna uwagi jest porażka Jezioraka z Pisą oraz pierwsze punkty w tym sezonie DKS i Błękitnych Pasym.



* Jeziorak Iława - Pisa Barczewo 0:1 (0:1)

0:1 – Nawrocki (45)



* Concordia Elbląg - Mrągowia Mrągowo 4:1 (3:1)

1:0 - Drewek (9), 2:0 - Tomczuk (18), 3:0 - Wieliczko (28), 3:1 - Bah (39), 4:1 - Pelc (75)

* Błękitni Pasym - MKS Korsze 3:3 (2:1)

0:1 - Sawicki (3), 1:1 - Kępka (15), 2:1 - Kulesik (43), 2:2 - Sawicki (55), 2:3 - Trafarski (77), 3:3 - Duplicki (78)

* Granica Kętrzyn - Olimpia II Elbląg 2:2 (0:1)

0:1 - Branecki (43), 1:1 - Oracz (68), 2:1 - Bobrowski (74), 2:2 - Dwulat (90+3 samobójcza)

* Polonia Lidzbark Warmiński - Błękitni Orneta 3:1 (1:1)

0:1 - Dzierzkiewicz (32), 1:1 - Gurow (38), 2:1 - Dajnowski (77), 3:1 - Oleszko (88)

* Kaczkan Huragan Morąg - Polonia Iłowo 1:1 (1:0)

0:1 - Lemanek (44), 1:1 - Galik (87)



* DKS Dobre Miasto - Motor Lubawa 1:1 (1:0)

1:0 - Tomasz (43), 1:1 - Modrzewski (77)

* Mazur Ełk - Zatoka Braniewo 5:1 (0:1)

0:1 - Wolak (25), 1:1 - Lewandowski (50), 2:1 - Gosiewski (59), 3:1 - Berezovskyi (66), 4:1 - Gosiewski (70), 5:1 - Waszkiewicz (90)

PO 4 KOLEJKACH

1. Concordia 10 12:2

2. Granica 10 11:3

3. Jeziorak 9 8:2

4. Kaczkan 8 5:2

5. Pisa 7 3:2

6. Mazur 6 8:6

7. Mrągowia 6 7:7

8. Polonia L. 5 7:6

9. Polonia I. 5 7:9

10. Olimpia II 5 6:5

11. Korsze 4 6:8

12. Motor 4 4:7

13. Błękitni O. 3 5:12

14. DKS* 1 1:3

15. Zatoka 1 3:10

16. Błękitni P.* 1 3:12