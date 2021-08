Gwiazdy upamiętnią wielkiego trenera

W ostatni dzień sierpnia od godz. 16 na zmodernizowanym stadionie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaroi się od gwiazd polskiej lekkiej atletyki. I nie tylko polskiej, ale o tym za chwilę. Okazja ku temu będzie jednak podszyta smutkiem, bo medaliści największych światowych imprez pojawią się w Kortowie po to, aby uczcić pamięć Zbigniewa Ludwichowskiego...

Ten wybitny szkoleniowiec AZS UWM, kadr wojewódzkich i narodowej zmarł nagle w marcu tego roku w wieku 71 lat. Przez niemal pół wieku pracy spod jego trenerskiej ręki wyszło parę pokoleń biegaczek i biegaczy, medalistów mistrzostw Polski oraz imprez międzynarodowych, żeby wymienić tylko najlepszego polskiego czterystumetrowca i mistrza olimpijskiego w sztafecie mieszanej 4x400 metrów, Karola Zalewskiego. Oczywiście, 28-letniego reszelanina (który od paru lat reprezentuje AZS AWF Katowice) nie może zabraknąć wśród uczestników I Memoriału Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie. A kto jeszcze pojawi się na stadionie w Kortowie?

– Najkrócej mówiąc, będzie 10 olimpijczyków z ostatnich igrzysk, a wśród nich gość specjalny: Tom Walsh z Nowej Zelandii, czyli wicemistrz olimpijski z Tokio i dwukrotny mistrz świata, którego „życiówka” wynosi 22,90 m – mówi Ireneusz Bukowiecki, który na co dzień trenuje m.in. swojego syna Konrada, znakomitego kulomiota, wielokrotnego rekordzistę i medalistę mistrzowskich imprez. – Tom jest kolegą Konrada, więc zareagował na jego zaproszenie i przyjedzie pokazać się w Olsztynie (uśmiech). Będziemy mieli na starcie także złotych medalistów olimpijskich ze sztafety mieszanej, czyli Natalię Kaczmarek, Karola Zalewskiego i Dariusza Kowaluka. Oprócz tego z olimpijczyków będą też Konrad, najlepsze polskie kulomiotki Paulina Guba i Klaudia Kardasz, oszczepnik Cyprian Mrzygłód oraz sprinterki Marlena Gola i Klaudia Adamek – wymienia Ireneusz Bukowiecki.

Memoriał został podzielony na dwie części: do południa w Kortowie będą rywalizować młodzicy (do lat 16), a o godz. 16 do akcji wejdą gwiazdy. Jakie konkurencje znajdą się w programie zawodów? – W tym „głównym” memoriale mamy biegi na 200, 400, 800 i 1500 metrów, a także pchnięcie kulą i rzut oszczepem – informuje trener Bukowiecki. – Będzie też tzw. sztafeta pokoleń, do której zgłaszają się na potęgę byli zawodnicy i zawodniczki Zbyszka Ludwichowskiego. Już dwa dni temu (czyli w niedzielę – red.) mieliśmy tych sztafet 14 na liście...

– Bardzo nam zależało, żeby jeszcze w tym roku oddać w taki sposób hołd trenerowi Ludwichowskiemu, no i udało się. A wszystko dzięki wsparciu wielu ludzi dobrej woli: sponsorów, uczelni w Kortowie, klubu AZS UWM, władz miasta i województwa, gminy Dywity, PZLA – mówi Ireneusz Bukowiecki. I dodaje: „Dziękujemy i... zapraszamy wszystkich we wtorek, bo zwykle żeby zobaczyć tej klasy zawodników, trzeba jeździć gdzieś po świecie, a tym razem wystarczy pojawić się w Kortowie. Wstęp jest bezpłatny!”.

