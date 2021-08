Cztery turnieje z Marcinem

- Będzie to świetna okazja do dobrej zabawy - nie ma wątpliwości Marcin Możdżonek, były siatkarz m.in. AZS Olsztyn oraz reprezentacji Polski. - Zapraszamy dwuosobowe drużyny złożone z członków rodzin lub przyjaciół. Nieważne są umiejętności, poziom sportowy czy doświadczenie. Każdy ma szansę spróbować swoich sił i to jest dla nas najważniejsze. Warto w nawale codziennych zajęć znaleźć czas również na aktywność fizyczną - zachęca Możdżonek, wyjaśniając zarazem powody powołania fundacji swego imienia: - W życiu spotkałem wielu ludzi, którzy pomogli mi odnosić sukcesy. Może to zabrzmi górnolotnie, ale teraz moim obowiązkiem jest oddawanie tego, co kiedyś dostałem od innych. Spełniłem się jako siatkarz, odniosłem sukces, którym teraz chcę się dzielić, dlatego postanowiłem założyć Fundację, której głównym celem jest pomaganie dzieciom i młodzieży w realizowaniu sportowych marzeń.

Możdżonek Family Cup 2021

* 14.08 (sobota), godz. 10-14 - Olecko, Plaża Miejska, zapisy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, tel. 87 520 20 48

* 14.08 (sobota), godz. 16-19 - Giżycko, Plaża Miejska, zapisy: Miejski Ośrodek Sportu Port Ekomarina w Giżycku, tel. 798 613 787 lub 509 805 635

* 15.08 (niedziela), godz. 10-14 - Szczytno, Plaża Miejska, zapisy: Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie, tel. 696 937941

* 15.08 (niedziela), godz. 16-19 - Olsztyn, Plaża Miejska, zapisy: kontakt@mozdzonek.eu