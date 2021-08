Wspaniały bieg Polek

Jako pierwsza pobiegła Natalia Kaczmarek, co prawda od początku na czele stawki uplasowały się Amerykanki, ale o drugą pozycję Polka zacięcie walczyła z Kanadą i Jamajką. Jednak gdy pałeczkę przejęła Baumgart-Witan, Polki miały już sporą stratę do USA, ale za to z każdym metrem wzrastała ich przewaga nad sztafetami z Kanady i Jamajki.

Hołub-Kowalik utrzymała bezpieczny dystans nad najgroźniejszymi rywalkami, ale gdy swój bieg rozpoczęła Święty-Ersetic, ta przewaga z każdym metrem zaczęła się zmniejszać. W efekcie na ostatnim wirażu Kanadyjka i Jamajka biegły tuż za Polką. Jednak nie z panią Justyną takie numery! Na ostatniej prostej Polka wrzuciła wyższy bieg i zaczęła odzyskiwać utraconą wcześniej przewagę. Po chwili stało się jasne, że nikt nam srebrnego medalu już nie odbierze. Przy okazji Polki pobiły rekord kraju - 3.20,53.

Wygrały oczywiście Amerykanki, a brąz wywalczyła Jamajka

Chwilę później o medale olimpijskie walczyły męskie sztafety 4x400 m. Tu też rywalizowali Polacy z Karolem Zalewskim w składzie (były zawodnik AZS UWM Olsztyn), niestety, tym razem rywale byli zbyt silni, ale piąte miejsce to też bardzo dobry wynik.

Wygrali Amerykanie, srebro dla Holandii, a brąz dla Botswany.