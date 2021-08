Olimpia chce wygrać, a Sokół boi się Chojniczanki

II LIGA\\\ W drugiej kolejce Olimpia podejmie Hutnika. Na inaugurację sezonu żadna z tych drużyn nie poznała smaku zwycięstwa. Rywal elblążan na wyjeździe zremisował 1:1 z rezerwami Śląska Wrocław - dla drużyny z Suchych Stawów będzie to drugi sezon w II lidze. W minionych rozgrywkach Hutnik z dorobkiem 45 punktów uplasował się na 12. miejscu w tabeli. Warto jednak zauważyć, że w Elblągu wygrał 1:0, natomiast w Krakowie padł bezbramkowy remis. Jak będzie tym razem ? Elblążanie do meczu przystąpią w dobrych nastrojach, bo w środę w rundzie wstępnej w Pucharze Polski na wyjeździe wygrali 3:0 z Pogonią Siedlce, natomiast Hutnik u siebie przegrał 0:1 z III-ligową Olimpią Grudziądz.

- Dobra gra w pierwszym spotkaniu ligowym (2:2 w Kaliszu - red.) oraz w Pucharze Polski pokazuje, że do sezonu jesteśmy dobrze przygotowani i gramy ofensywnie - ocenia trener Tomasz Grzegorczyk. - Nasza forma rośnie cały czas, ale żeby wyjść zwycięsko z konfrontacji z Hutnikiem, musimy narzucić swój styl gry, by nie pozwolić rywalowi na zbyt wiele. Na każdy punkt trzeba solidnie i kolektywnie zapracować. Gramy przed własną publicznością, więc nie możemy jej zawieść - mówi Grzegorczyk, który cieszy się, że do dyspozycji ma wszystkich zawodników. - W meczu pucharowym mogliśmy sobie pozwolić na trzy roszady, ale teraz do gry powrócą bramkarz Andrzej Witan i pomocnik Klaudiusz Krasa. Dlatego w sobotę nasza druga linia pewnie zagra w nieco innym ustawieniu - kończy elbląski szkoleniowiec.

Wydaje się, że trudniejsze zadanie do wykonania będzie miał Sokół, który o ligowe punkty powalczy w Chojnicach z jednym głównych kandydatów do awansu.

Gospodarze w efektowny sposób rozpoczęli nowy sezon, bo w poniedziałek pokonali na wyjeździe 4:0 Wigry Suwałki. Natomiast Sokół wystartował słabo, bo u siebie przegrał 0:2 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, jednak w środę podbudował swoje morale zwycięstwem z Błękitnymi Stargard w Pucharze Polski.

Trener Kotas w tym meczu dał odpocząć swoim najlepszym zawodnikom, wychodząc z założenia, że liga w tym momencie jest najważniejsza, ale jego drużynie nie przeszkodziło to w awansie do 1. rundy Pucharu Polski, chociaż od początku drugiej połowy ostródzianie grali w osłabieniu! Ostatecznie Sokół wygrał po dogrywce 4:2, a trzy gole strzelił Sebastian Rugowski.

- Podczas pucharowego meczu cały czas w głowie miałem spotkanie z Chojniczanką - przyznaje trener Kotas. - Bo jak tylko damy jej możliwość tworzenia sytuacji, to może się to skończyć dwucyfrowym wynikiem. Być może nasza drużyna jest za mocna na III ligę, a na pewno nie na II ligę. Potrzebujemy czasu, brakuje nam dwóch tygodni wspólnych treningów, bo drużyna musi się zgrywać, a wtedy będzie iść do przodu. Bronimy się przed spadkiem, a ja cały czas mam obawy, żeby nie było kompromitacji.

Chojniczanka to zdecydowany faworyt nie tylko najbliższego starcia z Sokołem, ale całego sezonu. W Chojnicach zmontowano mocny zespół, który ma powrócić do II ligi. Przypominamy, że ze Stomilu trafili tam Damian Byrtek oraz Sam van Huffel.

* Inne mecze 2. kolejki, sobota: GKS Bełchatów - Znicz Pruszków (17), Lech II Poznań - Wisła Puławy (17), Garbarnia Kraków - Radunia Stężyca (15), Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Stal Rzeszów (17), KKS 1925 Kalisz - Wigry Suwałki (18); niedziela: Pogoń Siedlce - Śląsk II Wrocław (17), Motor Lublin - Ruch Chorzów (20).



PO 1 KOLEJCE

1. Stal 3 5:1

2. Chojnice 3 4:0

-----------------------------

3. Motor 3 4:1

4. Pogoń 3 2:0

5. Wisła 3 2:1

6. Radunia 3 1:0

----------------------------

7. Olimpia 1 2:2

Kalisz 1 2:2

9. Ruch 1 1:1

Pogoń 1 1:1

Śląsk II 1 1:1

Hutnik 1 1:1

13. Lech 0 0:1

14. Sokół 0 0:2

----------------------------

15. Znicz 0 1:4

16. Garbarnia 0 1:5

17. Wigry 0 0:4

18. Bełchatów* -4 1:2

* GKS Bełchatów za zaległości finansowe został ukarany odjęciem 4 punktów



III LIGA\\\ 1. kolejka, sobota: Mamry Giżycko - Lechia Tomaszów Maz. (16), GKS Wikielec - Świt Nowy Dwór Maz. (17), Pilica Białobrzegi - Znicz Biała Piska (17), ŁKS II Łódź - Ursus Warszawa (18), Legionovia Legionowo - Jagiellonia II Białystok (16), Wissa Szczuczyn - Błonianka Błonie (17), Unia Skierniewice - Polonia Warszawa (17), KS Kutno - Broń Radom (16); niedziela: Pelikan Łowicz - Sokół Aleksandrów Łódzki (12); pauza: Legia II Warszawa.

FORBET IV LIGA\\\ Podczas weekendu rozpocznie się czwartoligowy sezon, w którym o awans pewnie powalczą Concordia i Huragan, czyli obaj spadkowicze, ale Patryk Malanowski, grający trener Błękitnych Pasym, do faworytów zalicza także Jezioraka i... DKS. - Zespół z Dobrego Miasta jest rozpędzony, więc może być czarnym koniem rozgrywek. Niedawno w efektownym stylu wygrał okręgówkę i pewnie ma ochotę na więcej - tłumaczy Malanowski, który bardzo odmłodził pasymski zespół. - Doszli nasi juniorzy oraz trzech młodzieżowców, z którymi w poprzednim sezonie mieliśmy spory kłopot. W tej sytuacji nasz plan na ten sezon to obrona przed spadkiem - szczerze przyznaje szkoleniowiec Błękitnych.

* 1. kolejka, sobota: DKS Dobre Miasto - Kaczkan Huragan Morąg (16), Motor Lubawa - Mazur Ełk (16), Pisa Barczewo - Polonia Lidzbark Warmiński (17), Zatoka Braniewo - Concordia Elbląg (15), Błękitni Orneta - MKS Korsze (16); niedziela: Olimpia II Elbląg - Mrągowia Mrągowo (17), Polonia Iłowo - Granica Kętrzyn (17), Jeziorak Iława - Błękitni Pasym (16).

KLASA OKRĘGOWA\\\ W sobotnim meczu ze Śniardwami na tym poziomie rozgrywkowym zadebiutuje KS Wojciechy, który do okręgówki awansował po wygranych barażach. Skład beniaminka jest oparty na miejscowych zawodnikach - w tej chwili trener Robert Piecewicz ma do dyspozycji aż 26 zawodników. - Kadra liczna, ale jakościowo mogłoby być trochę lepiej. Jednak nie ma co narzekać - twierdzi szkoleniowiec. - Chcemy z tego roku wyciągnąć jak najwięcej doświadczenia, żeby klub dalej się rozwijał, no i oczywiście chcemy obronić się przed spadkiem. Niestety, niewiele wiemy o rywalach, dla nas każdy zespół będzie zagadką, więc będziemy ich poznawać w boju. Na razie musimy się tej ligi uczyć, dlatego w rundzie wiosennej powinno być lepiej - z optymizmem kończy Robert Piecewicz.



* Grupa 1, sobota: Rominta Gołdap - Omulew Wielbark (17), KS Wojciechy - Śniardwy Orzysz (18), MKS Jeziorany - Żagiel Piecki (18), Vęgoria Węgorzewo - Orlęta Reszel (17), Czarni Olecko - Naki Olsztyn (15); niedziela: Pojezierze Prostki - Łyna Sępopol (16), Rona 03 Ełk - Victoria Bartoszyce (15:30), Wilczek Wilkowo - Tęcza Biskupiec (17).

* Grupa 2, sobota: Start Nidzica - Polonia Pasłęk (17), Unia Susz - Delfin Rybno (17), Ossa Biskupiec Pomorski - Tęcza Miłomłyn (17), Radomniak Radomno - Ewingi Zalewo (16), Płomień Turznica - MKS Miłakowo (17), Olimpia Olsztynek - Warmia Olsztyn (10); niedziela: Grunwald Gierzwałd - Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (14), Czarni Rudzienice - Kormoran Zwierzewo (16).