Chrobry na początek sezonu

Dumę Warmii po poprzednim sezonie opuściło aż 15 zawodników. W biało-niebieskich barwach kibice m.in. nie zobaczą już wieloletniego kapitana Janusza Bucholca (został grającym asystentem trenera DKS Dobre Miasto, beniaminka forBET IV ligi) i Piotra Skiby, który obecnie leczy kontuzję ręki, ale wszystko wskazuje na to, że zakończy karierę. Poza tym do innych klubów odeszli m.in. Wojciech Łuczak (Radunia Stężyca), Koki Hinokio (sprzedany do Zagłębia Lubin), Jurich Carolina (Miedź Legnica), Sam van Huffel, Damian Byrtek (obaj Chojniczanka Chojnice), Grzegorz Kuświk (trenuje gościnnie w DKS Dobre Miasto) czy Adrian Szczutowski (wrócił do Wisły Płock).

Zmiany zaszły także w sztabie szkoleniowym - nowym trenerem został Adrian Stawski, który przez całą swoją trenerską karierę związany był z Bytovią Bytów. Wraz z nim do sztabu dołączyli Przemysław Norko (trener bramkarzy) i Jakub Żukowski (analityk).

W efekcie pracę stracili Piotr Klepczarek, który w ostatnich ligowych meczach zeszłego sezonu prowadził pierwszą drużynę Stomilu, oraz Sylwester Wyłupski, dotychczasowy trener bramkarzy.

Poza tym Grzegorz Lech (wieloletni piłkarz Stomilu, a ostatnio prezes klubu) został asystentem trenera, a Paweł Głowacki (były piłkarz, a ostatnio trener rezerw) będzie kierownikiem zespołu.

Najniższy budżet w I lidze spowodował, że Stomil nie szalał na rynku transferowym, ale mimo to udało się ściągnąć do Olsztyna kilku doświadczonych piłkarzy. Największym problemem Stomilu jest jednak krótka ławka rezerwowych. Adrian Stawski może wystawić solidną wyjściową jedenastkę, ale w miarę upływu sezonu i pojawiających się urazów oraz kartek sytuacja kadrowa będzie się pewnie mocno komplikować. Okienko transferowe otwarte jest jeszcze przez miesiąc, więc można mieć nadzieję, że Stomil nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tej kwestii.

Kto zatem dołączył do drużyny? Zacznijmy od pozycji bramkarzy: z Lecha Poznań został wypożyczony 18-letni Krzysztof Bąkowski, który ma za sobą solidny sezon w II lidze w poznańskich rezerwach, natomiast jego następcą (jeszcze nie jest ostatecznie potwierdzony) ma być Dawid Smug z Hutnika Kraków, który kiedyś grał nawet w juniorskich drużynach... Interu Mediolan.

Obrona Stomilu wydaje się najsłabszą ze wszystkich formacji. Do zespołu dołączył Maciej Dampc, który od pół roku nie grał w piłkę, po tym jak odszedł z Sokoła Ostróda.

Najsolidniejszym wzmocnieniem obrony wydaje się przyjście Damiana Ciechanowskiego, który był w ostatnim czasie najlepszym piłkarzem Olimpii Grudziądz. Z Wisły Płock wypożyczono obiecującego młodzieżowca Beniamina Czajkę, poza tym w drużynie pozostali doświadczeni Rafał Remisz i Jonatan Straus.

O ofensywie Stomilu można myśleć już zdecydowanie optymistyczniej. Do drużyny dołączył Wojciech Reiman ze Stali Rzeszów, w której był czołowym piłkarzem II-ligowych rozgrywek. Reiman notował dobre statystyki, więc w Stomilu liczą na to, że będzie asystował i strzelał gole - szczególnie - ze stałych fragmentów gry. Poza tym po kilku latach do Stomilu powrócił Karol Żwir, który ma za sobą dobry sezon w II-ligowym Sokole Ostróda. Żwir ma grać na pozycji defensywnego pomocnika, ale śmiało poradzi sobie także na prawej stronie obrony. Obiecująco wygląda także transfer Łukasza Monety z GKS Tychy - trener Stawski doskonale zna jego możliwości, bo współpracował z nim wcześniej w Bytovii. Stomil zakontraktował także piłkarza Demokratycznej Republiki Kongo Merveille Fundambu. W ostatnim sezonie nie poszło mu za dobrze w Widzewie, ale w olsztyńskim klubie liczą, że w spotkaniach ligowych Fundambu zacznie pokazywać to, co prezentuje na treningu. Z zespołem kontrakt podpisać ma także pochodzący z Japonii Shibata Shun - ostatnio w Olimpii Zambrów. Gdyby nie kontuzja pleców to w podstawowym składzie od początku grałby Filip Wójcik, który ostatnio zdobywał doświadczenie w III-ligowym GKS Wikielec.

W linii napadu od pierwszych minut powinien grać Szymon Lewicki. Doświadczony napastnik, ostatnio w GKS Tychy, dla którego strzelił 7 goli w I lidze. Jest nadzieja, że Lewicki do Olsztyna nie przyszedł tylko po to, by doczekać do piłkarskiej emerytury, jak to było w przypadku innych napastników po trzydziestce (Paweł Abbott, Tomasz Zahorski), po których w Stomilu oczekiwano zdecydowanie więcej. Jest też szansa, że kadra Stomilu powiększy się o kolejnego napastnika - Patryka Mikitę. Ostatnio leczący kontuzję w Radomiaku Radom, ale wcześniej zdobył m.in. z Legią Warszawa mistrzostwo Polski.

- Nie mogę doczekać startu ligi - mówi trener Adrian Stawski. - Aczkolwiek przydałby się jeszcze dwa-trzy tygodnie, żeby to wszystko poskładać. Celem na nowy sezon będzie wygrana w każdym meczu.

W niedzielę o godz. 18 Stomil zagra z Chrobrym Głogów. Olsztyńska drużyna nie jest faworytem, bo została praktycznie zbudowana od nowa, natomiast w ekipie Chrobrego doszło tylko do kilku zmian w kadrze. W poprzednim sezonie Stomil dwukrotnie przegrywał z tym rywalem, więc kibice w Olsztynie liczą na przerwanie fatalnej serii.

* Inne mecze: Arka - Zagłębie, Widzew - Sandecja, Górnik P. - Podbeskidzie, Odra - Miedź, Katowice - Resovia, Tychy - ŁKS, Korona - Skra, Jastrzębie - Puszcza.

EMIL MARECKI