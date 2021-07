Drugoligowcy po rewolucjach

O awans w tym sezonie mają walczyć: Wigry, Chojniczanka, Motor oraz Bełchatów (spadkowicz) i Ruch (beniaminek), natomiast Olimpia po rewolucji kadrowej celuje w środek tabeli. Nowymi zawodnikami elbląskiego klubu zostali: Miłosz Kałachur (Sandecja), Jan Sienkiewicz (FK Smorgan, Białoruś), Adrian Piekarski (Wigry), Szymon Stanisławski (KSZO Ostrowiec Św.), Bartłomiej Danowski (Concordia Elbląg), Michał Czarny (Puszcza), Piotr Kurbiel (GKS Katowice), Marcel Zając (Watra Białka Tatrzańska), Joao Guilherme (Oriental Dragon, Portugalia), Łukasz Pokrywka (Hetman Zamość) i Huber Krawczun (Błękitni Stargard).

Poza tym z III-ligowego Górnika Konin powrócili Dawid Wierzba i Sebastian Milanowski, w efekcie w kadrze jest 26 zawodników.

Na inaugurację rozgrywek elblążanie zmierzą się z zespołem z Kalisza, niedawnym finalistą barażów o I ligę - w decydującym o awansie meczu KKS Kalisz przegrał 0:3 ze Skrą Częstochowa.

- Myślę, że można być zadowolonym z pracy, jaką wykonał zespół w trakcie przygotowań do sezonu - twierdzi trener elblążan Tomasz Grzegorczyk. - Jestem przekonany, że kibicom dostarczymy wielu emocji, bo liga jest nie tylko ciekawa, ale i specyficzna. Tutaj każdy z każdym może wygrać - kończy elbląski szkoleniowiec.

Do rewolucji kadrowej doszło również w Sokole, który w tym sezonie poprowadzi trenerski duet Jarosław Kotas - Hubert Błaszczak. Pierwszy sprawdzian już w sobotę o godz. 18 w Ostródzie w meczu z Pogonią Grodzisk Maz.

Tuż przed startem ligi nowym zawodnikiem ostródzkiego klubu został kolumbijski 25-letni napastnik Duvan Mosquera, który karierę zaczynał w ojczyźnie, a potem grał także w Peru, Estonii i Kosowie.

Generalnie Sokół postawił na młodzież, dlatego do drużyny trafili m.in. 19-letni obrońca Szymon Dowgiałło (wychowanek Mamr Giżycko, ostatnio Stomil), Ernest Słupski (18-letni napastnik, ostatnio w IV-ligowej Victorii Sulejówek), pomocnik Michał Drabik (20-latek, Lechia Tomaszów Maz.), Jakub Chojnowski (18 lat, wychowanek Naki Olsztyn, ostatnio formalnie piłkarz Arki, jednak grający na wypożyczeniu w Kaliszu) i Dominik Stępień (18-letni pomocnik wiosną był wypożyczony z Radomiaka do Lechii Tomaszów Maz.). Na tym prawdopodobnie nie koniec, bo na uzupełnianie składu drugoligowcy mają czas do końca sierpnia.

- Do tego czasu mamy możliwość zgłaszania nowych zawodników - wyjaśnia Mariusz Ząbczyński, członek zarządu klubu z Ostródy. - Obecnie kluby Ekstraklasy i I ligi domykają swoje kadry, więc uważnie śledzimy sytuację, bo może uda się sprowadzić młodych zdolnych, którzy nie załapią się do poprzedniej drużyny, a u nas będą mieli możliwość gry i rozwoju.

Przed startem ligi Sokół rozegrał dwa sparingi: najpierw w Zwierzewie zremisował 1:1 z miejscowym Kormoranem (w ostródzkim drugoligowcu wystąpili juniorzy Sokoła i młodzieżowcy, którzy byli na testach), a dzień później ostródzianie przegrali 0:2 z pierwszoligowym Stomilem.

* Inne mecze 1. kolejki, piątek: Ruch Chorzów — Pogoń Siedlce (g. 19.20); sobota: Radunia Stężyca — Lech II Poznań (17), Znicz Pruszków — Motor Lublin (17), Wisła Puławy — GKS Bełchatów (18), Stal Rzeszów — Garbarnia Kraków (19); niedziela: Śląsk II Wrocław (12); poniedziałek: Wigry Suwałki — Chojniczanka Chojnice (18).