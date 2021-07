TOKIO 2020: Koszykarze też nie dali rady

Biało-Czerwoni od początku grali niedokładnie i nerwowo, więc nic dziwnego, że po trzech minutach przegrywali już 2:8. Chwilowe przebudzenie przyniosło im nie tylko odrobienie tych strat, ale i wyjście na prowadzenie 12:11 dzięki Szymonowi Rduchowi, który najpierw trafił z bliska, a następnie idealnie podał do będącego na czystej pozycji Michaela Hicksa. Chwilę później naturalizowany Amerykanin trafił z dystansu i przewaga drużyny trenera Piotra Renkiela wzrosła do trzech punktów (14:11).

Tyle, że Polacy więcej już nie trafili do kosza, a Belgowie zdołali wyrównać na 14:14. I kiedy wydawało się, że dojdzie do dogrywki - po tym, jak w ostatniej akcji z daleka spudłował Hicks - sędziowie sprawdzili zapis wideo i uznali, że na 0,7 sek. przed końcem Belgom należy się piłka. I tak, równo z końcową syreną, mimo asysty Przemysława Zamojskiego, Thibaut Vervoort trafił za dwa i Belgia wygrała 16:14.

Polska po przegranej z Belgią miała więc bilans 2-5 i zajmowała siódme miejsce w ośmiozespołowej tabeli. Przypomnijmy: w pierwszych trzech dniach rywalizacji nasz zespół przegrał z Łotwą 14:21 i pokonał po dogrywce Japonię 20:19, uległ Serbii 12:15 i wygrał z reprezentacją Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego 21:16, a także nie sprostał Chinom 19:21, a po po dogrywce także Holandii 20:22.

Po spotkaniu z Belgami, Biało-Czerwoni mieli jeszcze matematyczne szanse na grę w fazie pucharowej, ale zwycięstwo Japonii z Chinami 21:16 ostatecznie zadecydowało o tym, że Polacy pożegnali się z igrzyskami w Tokio.