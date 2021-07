Siatkarze Indykpolu AZS formę budują na piasku

SIATKÓWKA\\\ Jak już informowaliśmy, w poniedziałek siatkarze Indykpolu AZS rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu PlusLigi. Pierwszy trening był jednak nietypowy, bowiem olsztyńska drużyna spotkała się na boiskach do siatkówki plażowej.

Dokładnie po czterech miesiącach od ostatniego meczu (26 marca) siatkarze Indykpolu AZS powrócili do zajęć. W poniedziałek drużyna pod wodzą Marco Bonitty rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu PlusLigi. Na pierwszych zajęciach obecni byli: Karol Jankiewicz, Jędrzej Gruszczyński, Jan Król, Jan Firlej, Dawid Siwczyk, Szymon Jakubiszak, Jakub Ciunajtis, Mateusz Poręba, Wiktor Janiszewski i Karol Butryn. Z zespołem trenują także siatkarze grup młodzieżowych AZS Olsztyn: Oliwier Tłoczkowski, Patryk Tomaszuk i Adam Ndiaye.

Nieobecni byli natomiast zagraniczni siatkarze, którzy skupieni są obecnie na obowiązkach reprezentacyjnych. Irańczyk Meisam Salehi i Amerykanin Torey DeFalco walczą na igrzyskach olimpijskich w Tokio, natomiast Amerykanin Taylor Averill i Holender Robbert Andringa przygotowują się do mistrzostw swoich kontynentów.

Na początku przygotowań olsztyńscy siatkarze przeszli badanie funkcjonalne oraz zostały zebrane podstawowe pomiary takie jak: tkanka tłuszczowa, wzrost i waga.

– Sprawdzamy w jakiej formie zawodnicy wrócili po wakacjach. Patrzymy, jak ich ciała są przygotowane do ciężkich treningów i nad czym trzeba się skupić w najbliższych dniach. Przez pierwsze dni w planach mamy zajęcia w siłowni i basenie – wyjaśnia Grzegorz Krzan, trener przygotowania fizycznego Indykpolu AZS Olsztyn.

Pierwszy trening z piłkami był dość nietypowy, bowiem akademicy spotkali się na piaszczystych boiskach CRS Ukiel. W najbliższych dniach siatkarze jeszcze kilkukrotnie zawitają na boiska do siatkówki plażowej. Jest to część tzw. zajęć adaptacyjnych oraz przygotowania do turnieju siatkówki plażowej PreZero Grand Prix PLS, który w tym roku odbędzie się w Krakowie od 5 do 8 sierpnia. Skład, w jakim udadzą się olsztynianie, zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

Co mówili siatkarze po pierwszym treningu? – Miałem ciekawe wakacje, więc z jednej strony nie czułem, że już czas wracać, ale z drugiej strony fajnie jest już wrócić do treningów. Cieszę się też na spotkanie z kolegami, których już znam, bądź tych, z którymi właśnie się poznałem. Bardzo miło było też poznać trenera – przyznaje Jan Król, atakujący Indykpolu AZS.

Podczas okresu przygotowawczego, oprócz wspomnianego już turnieju na piasku, olsztyńscy zawodnicy rozegrają spotkania sparingowe m.in. z Treflem Gdańsk, Cerradem Eneą Czarnymi Radom i Asseco Resovią Rzeszów. Z ekipą z Podkarpacia akademicy rozpoczną także ligowe zmagania – „domowe” spotkanie w Iławie zaplanowano na 2 października.

Plan przygotowań

* 5-8 sierpnia: PreZero Grand Prix PLS w Krakowie

* 3-4 września: spotkania towarzyskie z Treflem Gdańsk (Elbląg)

* 10-12 września: Turniej Partnerstwa Regionalnego (Radom/Kozienice)

* 18-19 września: XII Memoriał Józefa Gajewskiego w Suwałkach

* 24-26 września: turniej towarzyski w Nowym Dworze Mazowieckim (z udziałem m.in. Asseco Resovii Rzeszów, Trefla Gdańsk i Powervolleys Düren – Niemcy)

* 2 października: inauguracja PlusLigi z Asseco Resovią Rzeszów w Iławie

MATEUSZ LEWANDOWSKI