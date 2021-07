Wygrana Konopackiego w Biskupcu

JEŹDZIECTWO\\\ Grand Prix CSI2* w Biskupcu zakończyło się zwycięstwem Przemysława Konopackiego. Była to jego pierwsza wygrana w konkursie zaliczanym do światowego rankingu.

Konkurs Grand Prix pierwszych międzynarodowych zawodów w ośrodku KJ Lotar Biskupiec, o nagrodę firmy Linodrób, zgromadził na starcie 54 pary. Parkur podstawowy składający się z 13 przeszkód, w tym jednej podwójnej i jednej potrójnej kombinacji, okazał się trudny technicznie. Wymagał pełnej koncentracji, a precyzyjna norma czasu wymuszała wysokie tempo jazdy, co często przekładało się na zrzutki. Ostatecznie bezbłędnie pokonało go 11 par, a trzy kolejne odnotowały jeden punkt za czas.

W rozgrywce pierwszy bezbłędny przejazd zaprezentował jadący z numerem trzecim Michał Kaźmierczak na koniu Notis. Jego dobry czas wymusił dalszą zaciętą rywalizację. Najpierw wyprzedził go Grzegorz Nowak na koniu Always Forever. Później niezwykle dynamiczne tempo zaprezentował Przemysław Konopacki dosiadający 9-letniej klaczy Home-Run, który ostatecznie okazał się najszybszy. Był to pierwszy wspólny konkurs Grand Prix tej pary oraz pierwsze zwycięstwo Konopackiego w konkursie zaliczanym do światowego rankingu.

- Zwykle w rozgrywkach startowałem na starszych koniach i już na rozprężalni myślałem o tym, jak wygrać - powiedział zwycięzca konkursu. - Dziś nie miałem tego w głowie, chciałem zrealizować swój plan i pojechać w miarę krótko i szybko, ale zobaczyłem, że koń tak świetnie skacze, że w trakcie parkuru zacząłem jechać coraz szybciej i udało się. Parkur był bardzo dobrze postawiony, dystanse były fair dla koni, cały czas trzeba było być świadomym normy. Udało mi się wymierzyć idealnie, a poza tym miałem trochę szczęścia.

Na miejscu drugim uplasował się Grzegorz Nowak na Always Forever, a podium zamknął Michał Kaźmierczak na Notisie. „Double clear” odnotowała też reprezentantka gospodarzy – zawodniczka KJ Lotar Biskupiec Natalia Palmowska na koniu Dr Jones, która zajęła miejsce czwarte.

* W finale Średniej Rundy, na poziomie 135 cm, rozgrywanym o nagrodę wójta gminy Biskupiec, wystartowało aż 89 par. Tu najlepsza okazała się Małgorzata Koszucka na klaczy Keira Hippica, która jako jedyna pokonała ten parkur w czasie poniżej minuty. Miejsce drugie zajął reprezentant Litwy Kristupas Petraitis na klaczy Conthagra, a trzeci był Łukasz Jończyk na ogierze Gino.

* W finałowych zmaganiach w Małej Rundzie, o nagrodę Ośrodka Sportów Konnych Trzy Podkowy, najlepszy występ należał do Cezarego Kalinowskiego na klaczy Katnis. Drugi był Dominik Pieniaszek na Avalanche, a trzeci Michał Kaźmierczak na klaczy Candy.

* Poranny finał Elite Tour, o nagrodę Tarant Events, zakończył się zwycięstwem Leny Czeszejko-Sochackiej na klaczy Sonata, która zaprezentowała zdecydowanie najszybszy przejazd. Na miejscu drugim uplasowała się Ewa Macieszczak dosiadająca konia Aragor, a na trzecim Julia Mattsson na Carmen.

red.