W Biskupcu skakali przez przeszkody

JEŹDZIECTWO\\\ Od czwartku do niedzieli w Biskupcu rozgrywano zawody CSI2*. To pierwsza od wielu lat międzynarodowa impreza w skokach przez przeszkody w naszym województwie.

Pierwszy dzień zawodów stał pod znakiem rywalizacji dla młodych koni. Wśród 19 koni pięcioletnich najlepszy okazał się wyhodowany przez Ryszarda Gardyjasa ogier Czumi, którego dosiadał Jan Bobik. Tuż za nimi uplasowała się Adrianna Ostrowska na klaczy Lentolina, a miejsce trzecie zajął Tomasz Miśkiewicz na oldenburskim Darco Lazar.

Kolejne zmagania dedykowane były koniom sześcio- i siedmioletnim. Tu obie fazy parkuru bezbłędnie pokonało 18 z 43 startujących par, a najszybszy był Antoni Strzałkowski na klaczy Jaminka, który dopiero pod koniec konkursu odebrał prowadzenie Malwinie Urbańskiej, która zajęła miejsce drugie na klaczy Kaloma oraz trzecie na ogierze Cachmer.

* W Dużej Rundzie, rozgrywanej o puchar Klubu Jeździeckiego Lotar Biskupiec, wystartowały 84 pary. Wygrał jadący jako ostatni reprezentant Polski Adam Nicpoń na 8-letniej oldenburskiej klaczy Cycera. Poza tym na koniu Counter Nicpoń zajął w tym konkursie miejsce piąte. Drugi był Dawid Skiba dosiadający 10-letniego wałacha Secret Weapon, a czołową trójkę zamknął Michał Kaźmierczak na koniu Notis.

* Konkurs Średniej Rundy, pod patronatem portalu TylkoSkoki.pl, zebrał na liście startowej 78 par. 36 z nich pokonało parkur o wysokości 130 cm bezbłędnie, a zdecydowanie najszybszy był Marek Lewicki dosiadający 8-letniej klaczy La Pezi. Drugie miejsce zajęła amazonka z Estonii Berit Lehtsaar na Solei Solei, a trzecia była Małgorzata Ciszek-Lewicka na klaczy Daisy.

* W konkursie dla koni pięcioletnich o puchar Eurotrans najlepsza okazała się Elena Star pod Jackiem Zagorem. Na miejscu drugim uplasował się Vitalii Charadnik z Białorusi na ogierze Fiston de Bo, a trzeci był Dawid Skiba na wałachu Lapsus.

* Zmagania dla koni sześcio- i siedmioletnich o puchar KJ Lotar zakończyły się zwycięstwem Agnieszki Olszewskiej na Jason. Drugie miejsce zajęła Daria Kobiernik na klaczy Donna Neva, a trzeci był Litwin Matas Petraitis na koniu Keberlina.

* W Małej Rundzie triumfował Cezary Kalinowski na klaczy Katnis. Druga była Joanna Tejchman-Konarzewska na C-Belle Lune, a trzecia Zofia Michalak na Faramee.

* Konkurs Elite Tour wygrała Lena Czeszejko-Sochacka na 11-letniej klaczy Sonata. Miejsce drugie zajął Nauris Laizans z Łotwy na wałachu Eristoff Blue, a trzecia była Julia Mattsson z Polski na Carmen.

* Najważniejszy sobotni konkurs zawodów Biskupcu zakończył się zwycięstwem reprezentanta Polski Kamila Grzelczyka na Wibaro.

W konkursie Dużej Rundy, o nagrodę firmy MSF KG, o zwycięstwo walczyło 77 par. Parkur o wysokości 140 cm bezbłędnie pokonało 19 z nich. Najlepszy był duet znany z szybkiej i dynamicznej jazdy, mający już na koncie wiele zwycięstw w konkursach międzynarodowych – Kamil Grzelczyk i bardzo dokładny i szybki w skoku Wibaro. Na miejscu drugim uplasował się inny reprezentant Polski Marek Lewicki na 8-letnim ogierze Itoulon. Trzeci był Litwin Irmantas Grikienis dosiadający konia Hjustacus.

* Wiele emocji towarzyszyło zmaganiom w Średniej Rundzie, rozgrywanej o puchar firmy Gillmet. Różnice w czołówce były bardzo małe, a ostatecznie po zwycięstwo sięgnęła 17-letnia Zuzanna Sterczyńska na Camako S Boy. To pierwsze wspólne zwycięstwo tej pary. O jedną setną sekundy gorszy czas miała Małgorzata Koszucka na klaczy Hokey Pokey, a miejsce trzecie ze stratą 0,14 sekundy zajął Kristupas Petraitis z Litwy na klaczy Conthagra.

* W finale rundy koni sześcio- i siedmioletnich, o puchar KJ Lotar, najlepszy przejazd należał do Jana Bobika na koniu Ole. Na miejscu drugim uplasował się Kristupas Petraitis z Litwy na koniu Casanova, a trzecia była Tamara Tybulczuk na sześcioletnim Szifo.

* W finałowym konkursie dla koni pięcioletnich, o puchar Eurotrans, po raz kolejny najlepsza okazała się klacz Elena Star pod Jackiem Zagorem. Drugie miejsce zajął Vitalii Charadnik na ogierze Fiston de Bo, a trzeci był Jan Bobik na Czumi.

* W Małej Rundzie, o nagrodę Ośrodka Sportów Konnych Trzy Podkowy, nie do pokonania była amazonka z Łotwy Kristine Egle na Cincinatti. Miejsce drugie zajęła Lena Czeszejko-Sochacka na klaczy Sonata, a trzecia była Barbara Kościelska na Cachadillo.

* W konkursie Elite Tour o puchar Tarant Events triumfował reprezentant Łotwy Nauris Laizans na 17-letnim wałachu Complemento, a poza tym był drugi na koniu Eristoff Blue. Top 3 zamknęła Natalia Zimnowodzka na Quality Queen.