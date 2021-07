Międzynarodowo w Biskupcu

W Biskupcu pojawią się zawodnicy z 10 krajów. Wśród gości zza granicy znajdą się m.in. Matas Petraitis - świeżo upieczony mistrz Litwy i najlepszy jeździec rankingu Ligi Europy Centralnej PŚ sezonu 2020/21, Marcel Ewen z Luksemburga - zwycięzca wielu konkursów międzynarodowych i trzeci zawodnik prestiżowych derby w Hamburgu z 2011, Gunnar Klettenberg z Estonii - uczestnik czterech finałów Pucharu Świata, mistrzostw Europy i mistrzostw świata, reprezentantka Łotwy Laura Penele - zwyciężczyni Grand Prix CSI2* w Tallinnie, oraz Niemiec Philip Schober, który ma na swoim koncie kilka wygranych konkursów zaliczanych do światowego rankingu.

Oczywiście na starcie nie zabraknie też zawodników z krajowej czołówki. I tak w Biskupcu powalczą między innymi: lider rankingu PZJ Jarosław Skrzyczyński wraz z powracającą do formy Chacclaną, brązowy medalista zeszłorocznych mistrzostw Krzysztof Ludwiczak oraz inni jeźdźcy i amazonki z Top 20: Jan Bobik, Kamil Grzelczyk, Michał Kaźmierczak, Mateusz Tyszko, Mściwoj Kiecoń, Aleksandra Kierznowska, Przemysław Konopacki, Daria Kobiernik i Antoni Strzałkowski.

Łączna pula nagród sięgnie 253 000 złotych, z czego 103 000 przypada na najważniejszy konkurs zawodów, czyli niedzielne Grand Prix zaliczane do grupy D światowego rankingu.

- Zawody organizują Klub Jeździecki Lotar Biskupiec oraz firma Tarant Events z Poznania - wyjaśnia Zuzanna Ostańska, rzeczniczka prasowa imprezy.

Skąd jednak pomysł na organizację ważnej międzynarodowej imprezy w Biskupcu? - Po pierwsze: w miejscowym ośrodku Lotar są naprawdę bardzo dobre warunki do startu, jest tam na przykład piękny plac, jeden z największych w Polsce - zaczyna wyliczać Zuzanna Ostańska. - Po drugie: organizowano tam już wiele imprez regionalnych i ogólnopolskich, dlatego teraz postanowiono zrobić kolejny krok do przodu, podejmując się przeprowadzenia zawodów międzynarodowych.

Na pewno wrażenie robi pula nagród, bo do wygrania jest ponad ćwierć miliona złotych! W naszym regionie takie nagrody to raczej rzadkość... W Biskupcu będą to pierwsze takie zawody, ale firma Tarant Events ma już duże doświadczenie w organizacji poważnych międzynarodowych imprez, m.in. w Poznaniu organizuje jedne z największych w kraju zawody w skokach przez przeszkody. - I tak wspólnymi siłami na nagrody udało się nam zebrać ponad 250 tysięcy - przyznaje pani rzecznik. - Z tym że najwięcej do wygrania będzie podczas niedzielnego Grand Prix, bo żeby te zawody mogły być zaliczane do światowego rankingu, to w puli nagród musi być minimum 25 tysięcy euro. No i my ten warunek spełniliśmy, bo do wygrania jest aż 103 tysiące złotych.

Czwartkowe konkursy rozpoczną się o godz. 16, natomiast w tej chwili nie jest jeszcze ustalony dokładny godzinowy plan na piątek i sobotę. - Bo nie wiemy, ilu zawodników ostatecznie do Biskupca przyjedzie - wyjaśnia Zuzanna Ostańska.

- Może być przecież 50 koni, a może być nawet 80. Warto jednak dodać, że przed najważniejszymi konkursami każdego dnia kibice będą zapoznawani z zasadami rywalizacji oraz trudnościami technicznymi parkuru.

Wstęp na zawody jest wolny, poza tym transmisja na żywo ze wszystkich zmagań dostępna będzie w TylkoSkoki TV. Program z godzinami rozpoczęcia konkursów będzie na bieżąco aktualizowany na stronie zawodykonne.com oraz tylkoskoki.pl.

dryh



Program zawodów

Czwartek

* Youngster Tour – konie pięcioletnie, 115 cm, dwufazowy specjalny, o puchar Eurotrans

* Youngster Tour – konie sześcio- i siedmioletnie, 125/130 cm, dwufazowy specjalny, o puchar Lotar Biskupiec

Piątek

* Elite Tour – 110 cm, dwufazowy specjalny, o puchar Tarant Events

* Small Tour – 120 cm, dwufazowy specjalny, o puchar Trzy Podkowy

* Youngster Tour – konie pięcioletnie, 115 cm, zwykły, o puchar Eurotrans

* Youngster Tour – konie sześcio- i siedmioletnie, 125/130 cm, zwykły, o puchar Lotar Biskupiec

* Medium Tour – 130 cm, zwykły, o puchar TylkoSkoki.pl

* Big Tour – 140 cm, dwufazowy, o puchar Lotar Biskupiec

Sobota

* Finał Youngster Tour – konie pięcioletnie, 125 cm, dwufazowy, o puchar Eurotrans

* Finał Youngster Tour – konie sześcio- i siedmioletnie, 130/135 cm, dwufazowy, o puchar Lotar Biskupiec

* Elite Tour – 110 cm, zwykły, o puchar Tarant Events

* Small Tour – 120 cm, zwykły, o puchar Trzy Podkowy

* Medium Tour – 130 cm, dwufazowy, o puchar Gillmet

* Big Tour – 140 cm, zwykły, o puchar MSF KG

Niedziela

Godz. 8 – Finał Elite Tour – 115 cm, zwykły, o puchar Tarant Events

Godz. 10 – Finał Medium Tour – 135 cm, zwykły, o puchar Gminy Biskupiec

Godz. 13:30 – Grand Prix LR – 145 cm, zwykły z rozgrywką, o puchar Linodrób

Godz. 16 – Finał Small Tour – 125 cm, dwufazowy, o puchar Trzy Podkowy