Indykpol AZS ma drugiego rozgrywającego

Karol Jankiewicz urodził się 21 lutego 1996 r., a swoje pierwsze kroki w siatkówce stawiał pod okiem trenera Marka Kotulskiego w UKS Chemik OIsztyn. W sezonie 2014/15 Jankiewicz występował w rozgrywkach nieistniejącej już Młodej Ligi, zajmując wraz z kolegami z "młodzieżowego" Indykpolu AZS piąte miejsce w końcowej klasyfikacji.

W 2015 roku rozgrywający zdecydował się opuścić swój rodzinny Olsztyn i przeniósł się do drugoligowego Centrum Augustów, skąd później trafił do drużyny SMS Neobus Raf-Mar Niebylec, drugoligowca z... Podkarpacia. W 2017 wrócił do Olsztyna i zakotwiczył w AZS UWM (II liga), uczestnicząc również w akademickich mistrzostwach Polski, gdzie ekipa z Kortowa zdobyła złoto w klasyfikacji uniwersytetów.

W trakcie sezonu 2018/19 trafił "awaryjnie" do pierwszoligowego AZS AGH Kraków, gdzie sprawdził się na tyle dobrze, że pozostał w tym klubie także na sezon 2019/20. Przed minionym sezonem (2020/21) zdecydował się przyjąć ofertę beniaminka Tauron 1. Ligi, BAS-u Białystok i w barwach klubu ze stolicy Podlasia rozegrał 28 ligowych spotkań, zdobywając w nich 33 punkty (w tym 6 zagrywką, 5 blokiem i 22 atakiem).

Ostatecznie BAS-owi nie udało się utrzymać w Tauron 1. Lidze, a Jankiewicz znów zmienił pracodawcę, tym razem na "swój" Indykpol AZS, z którym podpisał roczną umowę.

– Jestem z Olsztyna, wychowałem się na siatkówce, a teraz mogę bronić barw Indykpolu AZS. Od dziecka chodziłem na mecze AZS i marzyłem o grze w PlusLidze. To dla mnie ogromne przeżycie, że te marzenia właśnie się spełniają – uśmiecha się Karol Jankiewicz. – W nowym sezonie chciałbym pomóc drużynie, dać jej jak najwięcej dobrego. Mam nadzieję, że tak będzie i że wspólnie osiągniemy dobry wynik – dodaje Jankiewicz (185 cm wzrostu), który został drugim, obok Jana Firleja z GKS Katoiwice, nowopozyskanym rozgrywającym Indykpolu AZS.