Sportowe powitanie wakacji

Warunki do biegania są wyśmienite, do jazdy na rowerze także, a miejsc do pływania mamy naprawdę spory wybór. Nic więc dziwnego, że organizatorzy tej imprezy postawili właśnie na gminę Kurzętnik. W tej sytuacji nawet wójt Wojciech Dereszewski, który biega na co dzień, teraz trenuje pływanie, aby wystartować w triathlonie.

— Wyzwanie to ogromne, jak i sama organizacja zawodów, które gmina przygotowuje z Host of Events Tomasza Galińskiego — przyznaje Wojciech Dereszewski, jednocześnie podkreślając gościnność mieszkańców gminy i walory turystyczne Pojezierza Brodnickiego, na terenie którego gmina częściowo się znajduje. Zawodnicy, którzy pojawią się na zawodach triathlonowych w Kurzętniku, z pewnością zechcą tu ponownie wrócić.

Ta jedyna triathlonowa impreza zorganizowana w powiecie nowomiejskim odbędzie się w pierwszą sobotę wakacji, czyli 26 czerwca.

Na stadionie w Kurzętniku zlokalizowane będzie biuro zawodów. Bieganie odbędzie się po ścieżce rekreacyjnej pomiędzy Kurzętnikiem i Lipowcem, pływanie w Jeziorze Skarlińskim (wejście i wyjście z wody usytuowane będzie na plaży gminnej w Wawrowicach), natomiast trasa kolarska pobiegnie z Jeziora Skarlińskiego do Kurzętnika przez Marzęcice.

— W ramach Triathlon Kurzętnik 2021 odbędą też zawody w aquathlonie dla żaków i młodzików — wyjaśnia Tomasz Galiński, organizator.

Wzdłuż trasy kolarskiej i biegowej zostanie stworzonych pięć punktów zorganizowanego kibicowania. Kibice powalczą o tytuł Mistrza Dopingu i... nagrodę od sponsora. Każdą grupę tworzyć będzie dziesięć osób reprezentujących jedną ze szkół położonych na terenie gminy Kurzętnik. Każda jednak może być wspierana przez rodziny, bliskich i sympatyków, którzy pomogą stworzyć fantastyczną atmosferę towarzyszącą rywalizacji. Kolorowe stroje, trąbki, bębny, czy garnki, wszystko, co pozwoli na szalony doping, da energię zawodnikom, a jednocześnie podczas dobrej zabawy może dać atrakcyjną nagrodę od sponsorów. Mistrza Kibicowania wybiorą triathloniści po zakończeniu zawodów w specjalnej ankiecie, którą otrzymają wraz z pakietem startowym.

Nie zabraknie też imprez towarzyszących, które odbywać się będą na stadionie w Kurzętniku. Kibicie, mieszkańcy i goście w Kurzętniku z pewnością nudzić się nie będą.

Alina Laskowska



PROGRAM

* Godz. 7 - otwarcie biura zawodów na stadionie w Kurzętniku

* Plaża w Wawrowicach, godz. 9 - aquathlon (młodzicy); godz. 9:30 - aquathlon (żaki); godz. 10:30 - 1/4 IM; godz. 11:30 - 1/8 IM

* Stadion w Kurzętniku, godz. 14 - Bieg Malucha; 14:30 - dekoracja