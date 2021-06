Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Olsztyńskiego

- Masz 14 lat, a od kiedy trenujesz kolarstwo?

- Przygodę z kolarstwem zacząłem trzy i pół roku temu.

- Jednak najbliższy, a zarazem jedyny kryty kolarski tor w Polsce jest w Pruszkowie, czyli ponad 220 kilometrów od Biskupca (Polski Związek Kolarski z powodu tej inwestycji wpadł w olbrzymie problemy finansowe - red.)...

- ...no i tam właśnie jeździmy na treningi. Ale trenuję też kolarstwo szosowe, które zresztą wolę od torowego.

- Chyba też dlatego, że masz lepsze warunki, bo o ile dróg ci u nas nie brakuje, o tyle na kolarski tor nie ma najmniejszych szans.

- Rzeczywiście, dlatego na szosie trenuję pięć-sześć razy w tygodniu, za każdym razem przejeżdżając około 50 kilometrów.

- Trenujesz sam?

- Nie, najpierw zbieramy się w klubie, po czym całą grupą wyjeżdżamy na trasę z naszym trenerem Arturem Modzelewskim.

- A jak ze sprzętem, bo dobry rower kosztuje fortunę?

- Mam dwa bardzo dobre karbonowe rowery: jeden na szosę, a drugi na tor.

- A jak radzicie sobie z kosztami wyjazdów na zawody lub treningi?

- Za wszystko płaci klub.

- Wiem, że w 2020 roku zostałeś złotym medalistą Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich klas VII w wyścigu na 250 metrów ze startu lotnego.

- Tak było. Oczywiście ten sukces, który uważam za najważniejszy w mojej dotychczasowej karierze, odniosłem na torze. Poza tym w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików zająłem trzecie miejsce w sprincie drużynowym.

- Też na torze?

- Zgadza się. Natomiast na szosie miałem jeszcze drugie miejsce w województwie w mistrzostwach młodzików.

- A jakie są twoje sportowe plany lub marzenia?

- Chciałbym jak najdłużej jeździć i osiągać dobre wyniki.

- Dobre wyniki, czyli jakie?

- Na przykład chciałbym zostać mistrzem Polski na szosie.

- A potem może jakieś sukcesy na arenie międzynarodowej?

- Oj, do tego to daleka droga...



* Czołówka głosowania sms-owego : 1. Wojciech Bućko (kolarstwo torowe i szosowe, SK Biskupiec), 2. Paweł Więczkowski (kolarstwo torowe, Warmia Biskupiec), 3. Sara Prusińska (kolarstwo torowe, Warmia Biskupiec), 4. Kinga Rybkiewicz (kolarstwo, Warmia Biskupiec), 5. Laura Rybkiewicz (kolarstwo torowe, Warmia Biskupiec).