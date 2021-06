Sportowy Talent Roku

- Masz 14 lat, a od prawie trzech trenujesz cheerleading, jednak przygodę ze sportem zaczęłaś już jako siedmiolatka. Czym się wtedy zainteresowałaś?

- Tańcem sportowym Disco Dance.

- No i miałaś jakieś sukcesy?

- Tak, m.in. w 2017 roku na EurOpen Modern Dance Championship w Balatonfüred na Węgrzech wraz ze swoją formacją zdobyłam drugie wicemistrzostwo w kategorii Disco dance formacje do lat 13. A w 2018 roku ze swoją formacją zdobyłam Mistrzostwo Polski Ekstraklasy ZNTS w Bełchatowie w kategorii Disco Dance, a indywidualnie zajęłam drugie miejsce w kategorii Disco Freestyle.

- Mimo to postanowiłaś zmienić dyscyplinę...

- ...bo potrzebowałam zmiany, a cheerleading to nie tylko taniec, ale też akrobacja i stunty (podnoszenia - red.). No i wiele imprez, na których pokazujemy swoje możliwości. I tak już od 2,5 roku trenuję cheerleading w zespole Soltare Olsztyn pod okiem Natalii Wasiak i Patrycji Wieczorek.

- Z jakimi efektami?

- W 2019 roku ze swoją grupą na Mistrzostwach Polski PSCH zdobyłam wicemistrzostwo w kategorii Cheer All Girl junior młodszy, a w 2021 roku na Mistrzostwach Polski PSCH w Kielcach zdobyłam indywidualnie wicemistrzostwo w kategorii Cheer Acro Solo junior oraz z grupą wywalczyłam drugie wicemistrzostwo w kategorii Cheer All Girl junior.

- By osiągać takie wyniki, ile musisz trenować?

- Trzy razy tygodniowo.

- Masz pewnie jakieś sportowe marzenie? Póki co wyjazd na igrzyska odpada, bo cheerleading nie jest dyscypliną olimpijską, ale...

- ...są jeszcze mistrzostwa świata! To jest moje wielkie marzenie. Drugim jest podróż do Stanów Zjednoczonych, no i tak się składa, że mistrzostwa świata zawsze są organizowane w USA. Czyli za jednym razem mogłabym spełnić swoje dwa wielkie marzenia. Ale żeby wziąć udział w tej imprezie, najpierw trzeba zostać mistrzem Polski lub zdobyć Puchar Polski.

* Czołówka głosowania sms-owego : 1. Alicja Szałkowska (cheerleading, Olsztyńska Szkoła Cheerleaders Soltare), 2. Kaja Sokołowska (gimnastyka sportowa, UKS SMS Olsztyn), 3. Krzysztof Dowgierd (szermierka, Hajduczek Olsztyn), 4. Milena Krasicka (gimnastyka sportowa, UKS SMS Olsztyn), 5-6. Weronika Gosik (gimnastyka sportowa, UKS SMS Olsztyn), Antonina Dobies (szermierka, Hajduczek Olsztyn).

dryh