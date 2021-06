PIŁKARZ ROKU - Mateusz Furman (Znicz Biała Piska)

- Jaki był dla ciebie i dla twojego klubu miniony rok?

- Na pewno był to rok udany, bo zrobiliśmy kolejny krok do przodu od 2018 roku, kiedy to Znicz awansował do III ligi (od tego czasu klub z Białej Piskiej zajmował kolejno 10. i 6. miejsce, a w obecnych rozgrywkach też jest szósty - red.). Pamiętajmy, że ten sezon był wyjątkowy, bo z powodu pandemii koronawirusa liga została powiększona aż do 22 drużyn, z których po pierwszej części sezonu pewna ligowego bytu była jedynie czołowa ósemka, która w drugiej części sezonu rywalizowała w Grupie Mistrzowskiej. No i Zniczowi jako jedynemu zespołowi z Warmii i Mazur udało się do tej grupy awansować. Jak na tak małą miejscowość, jaką jest Biała Piska, na pewno jest to duży sukces klubu i zarządu. Można powiedzieć, że powstała u nas taka piłkarska rodzina, gdzie każdy wie, do której bramki gra.

- Skoro wspomniałeś o zarządzie, to nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie dwie osoby, czyli prezes Jacek Jankowski i trener Ryszard Borkowski.

- Bez wątpienia. Prezes to prawdziwy fanatyk piłkarski (przed laty „Gazeta Olsztyńska” przedstawiła Jacka Jankowskiego w cyklu... Fanatycy Futbolu - red.). Jeździ prawie na wszystkie mecze, ale przede wszystkim robi dobrą robotę, dzięki czemu klub cały czas idzie do przodu i się rozwija, m.in. powstał budynek klubowy z prawdziwego zdarzenia. A co do Ryszarda Borkowskiego to czasem się nawet śmiejemy, że jest to jedyny trener w Polsce, który tyle lat pracuje w jednym klubie. Karuzela trenerska w zasadzie kręci się nieustannie, a pan Ryszard wciąż w Zniczu, bo cały czas robi dobrą robotę (Ryszard Borkowski pracuje w Zniczu od 1 lipca 2016 roku. Dłuższym stażem może się obecnie pochwalić chyba jedynie Marek Papszun, który w Rakowie Częstochowa jest od 18 kwietnia 2016 roku - red.). A w swojej karierze miałem też takich szkoleniowców, którzy chociaż przychodzili w trakcie przerwy w rozgrywkach, to nie dotrwali nawet do pierwszego meczu (śmiech).

- Sezon się kończy, więc czas pomyśleć o... następnym.

- Na razie to myślę o ślubie, który biorę 19 czerwca, a następny sezon - mimo kilku propozycji - raczej też spędzę w Zniczu.



* Czołówka głosowania sms-owego: 1. Mateusz Furman (Znicz Biała Piska), 2. Patryk Rutkowski (Olimpia Kisielice), 3. Mateusz Jajkowski (GKS Wikielec), 4. Łukasz Stankiewicz (Fortuna Gągławki), 5. Mateusz Dobrzyński (MKS Jeziorany).

dryh