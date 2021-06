Wzmocnienie olsztyńskiego zespołu

Pochodzący z Kościerzyny, lewy rozgrywający przez ostatnie trzy lata grał w pierwszoligowym SMS ZPRP Gdańsk, a jednocześnie reprezentował w rozgrywkach juniorskich Wybrzeże Gdańsk, z którym zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski. Dawid Reichel jest także reprezentantem Polski juniorów, w której rozegrał już parę meczów międzynarodowych.

Przebojowym rozgrywającym interesowały się zespoły Superligi, jednak młody szczypiornista wybrał ofertę Warmii Energi. Co na tym zaważyło? – Warmia Olsztyn jest klubem, który daje mi duże perspektywy na przyszłość. Czuję, że w Olsztynie moje umiejętności zostaną docenione. Słyszałem też, że atmosfera w klubie jest świetna, dlatego chcę kontynuować swoją karierę właśnie w Warmii – przyznaje Dawid Reichel, który podpisał dwuletni kontrakt w stolicy Warmii i Mazur. Tu ciekawostka: ojciec Dawida, 40-letni Maciej Reichel, były zawodnik superligowej Spójni Gdynia, od wielu lat występuje w Sokole Kościerzyna, dla którego zdobył ponad 1000 bramek w I lidze!

Jak podkreśla klubowa strona Warmii Energi, największymi atutami absolwenta SMS-u (którego sportowym idolem jest... tata) są ambicja i ciąg na bramkę. Widać to m.in. po dobrych statystykach: nowy zawodnik warmiaków rzucił 108 bramek w 20 meczach I ligi (średnio 5,4 trafienia na mecz). Trzeba się cieszyć, że kolejny perspektywiczny zawodnik, reprezentant Polski juniorów i wicemistrz kraju z Wybrzeżem Gdańsk, wybrał klub z Olsztyna na dalszy rozwój swojej kariery. Przypomnijmy, że w składzie Warmii Energi są też m.in. Cezary Kaczmarczyk i Michał Safiejko, którzy również otrzymują regularne powołania do kadry narodowej juniorów.

Jak informowaliśmy, olsztynianie w weekend bez powodzenia walczyli w barażowym turnieju o awans do Superligi.