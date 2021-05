III LIGA: Wikielec jednak bez walkowera

* Znicz Biała Piska – Legia II Warszawa 2:2 (0:1)

0:1 – Warchoł (4), 1:1 – Furman (50), 1:2 – Pruchnik (55), 2:2 – Kuśnierz (89)

ZNICZ: Radzikowski – Ruszczyk (58 Jambrzycki), Kuśnierz, Molski, Ołów, Kalinowski, Kossyk (58 Jarosz), Furman, Fiedorowicz, Famulak, Giełażyn

– Chcę pogratulować i podziękować mojej drużynie za to widowisko – mówi Ryszard Borkowski, trener Znicza. – Dawno takiego meczu nie zagraliśmy, mieliśmy bardzo trudnego przeciwnika i bardzo trudne warunki. Do 90 minuty przegrywaliśmy, ale udało nam się strzelić bramkę na 2:2 i to była kwintesencja naszej gry.

W następnej kolejce przed Zniczem wyjazd do Pogoni Grodzisk Mazowiecki, lidera tabeli, którego od awansu do II ligi dzieli już tylko kilka punktów.

* Kaczkan Huragan Morąg – Broń Radom 0:4 (0:1)

0:1 – Wolski (17), 0:2 – Kielak (56), 0:3 – Goljasz (77), 0:4 – Śliwiński (88)

HURAGAN: Rybski – Balewski (80 Groszkowski), Szczudliński, Raben (75 Raben), Stankiewcz, Sendlewski (46 Kochalski), Aerts, Mensah, Dec (89 Zmiarowski), Kwaczreszwili (75 Roseboom), Galik

– Oceniając wydarzenia na boisku, uważam, że przegraliśmy zbyt wysoko – mówi Andrzej Malesa, trenera Kaczkana Huraganu. – Na pewno zabrakło nam doświadczenia, ale w przekroju całego meczu mieliśmy na boisku aż 9 młodzieżowców. Myśląc o przyszłości naszego klubu, zaczynamy ogrywać morąską młodzież.

W sobotę Huragan zagra na wyjeździe z Concordią.

* KS Kutno – GKS Wikielec 4:4 (1:2)

0:1 – Jankowski (17 karny), 0:2 – Korzeniewski (32), 1:2 – Szarpak (40), 1:3 – Bartkowski (48), 2:3 – Dynel (63), 3:3 – Szarpak (68), 4:3 – Bartkowski (78 samob.), 4:4 – Jankowski (85 karny); czerwone kartki: Bujalski (za dwie żółte), Wolański (obaj Kutno), Otręba (38, Wikielec, faul taktyczny)

GKS: Wojno – Sz. Jajkowski, Otręba, M. Jajkowski, Korzeniewski, Grzybowski, Wacławski (60 Rosoliński), Szypulski, Jankowski, Wójcik, Bartkowski (80 Szczepański).

Do Wikielca dotarły niepomyślne wieści w sprawie wcześniejszego walkowera za mecz z Bronią. „Jest już oficjalna decyzja w związku z odwołaniem się Broni Radom odnośnie naszego meczu, w którym otrzymaliśmy walkowera za wykonanie czterech pojedynczych zmian przez drużynę z Radomia. PZPN uchylił decyzję ŁZPN, a to oznacza, że został przywrócony wynik z meczu, w którym padł remis 2:2. Po tej decyzji, zamiast 42 punktów, mamy 40 oczek” - poinformował portal gkswikielec.pl.

Już w środę GieKSę czeka na wyjeździe zaległe spotkanie z Ursusem Warszawa, a w sobotę w Wikielcu zagra Błonianka Błonie (g. 17).

* Pelikan Łowicz – Concordia Elbląg 1:2 (0:1)

0:1 – Szmydt (38), 1:1 – Białas (57 karny), 1:2 – Bukacki (75 karny); czerwona kartka: Żółtowski (70, Pelikan, za dwie żółte)

CONCORDIA: Nowak – Bukacki, Szawara, Maciążek (66 Piech), P. Pelc, Danowski, Pawłowski, Szmydt, Drewek, Łęcki (66 Kopka), Bojas

Mający nóż na gardle, elblążanie chcieli powalczyć w Łowiczu o trzy punkty, no i nie zawiedli. W 38. min Concordia wyprowadziła kontrę, po której Mateusz Szmydt strzałem z pola karnego wyprowadził gości na prowadzenie. Po przerwie obie strony dążyły do zmiany wyniku i strzeliły po jednym golu.

* Inne mecze, grupa mistrzowska: Jagiellonia II Białystok – Polonia Warszawa 0:2 (0:0), Unia Skierniewice – Świt Nowy Dwór Maz. 0:1 (0:0), Legionovia Legionowo – Pogoń Grodzisk Maz. 3:1 (0:0); grupa spadkowa: RKS Radomsko – KS Wasilków 5:0 (3:0), Błonianka Błonie – Lechia Tomaszów Maz. 1:3 (0:2), Sokół Aleksandrów Łódzki – Ursus Warszawa 1:1 (0:1), Ruch Wysokie Maz. – Olimpia Zambrów 1:2 (1:1).

Więcej - w poniedziałkowym wydaniu "Gazety Olsztyńskiej".

III LIGA

1. Pogoń 68 68:33

2. Świt 61 57:31

3. Legionowo 55 51:37

4. Unia 49 55:40

5. Polonia 48 48:35

6. Legia II 47 55:42

7. Znicz 45 52:47

8. Jagiellonia II 44 53:47

--------------------------------------

9. Kutno 48 47:39

10. Pelikan 43 43:41

11. Błonianka 43 58:46

12. Lechia 43 44:59

13. Sokół 41 43:29

14. Radomsko 41 48:40

15. Ursus* 41 43:40

-------------------------------------

16. Broń 40 37:40

17. Wikielec* 40 47:54

18. Concordia 36 34:40

19. Olimpia 31 44:55

20. Ruch 22 27:61

21. Huragan 19 31:63

22. Wasilków 14 20:86

* mecz mniej

Adam Radzikowski dwukrotnie skapitulował w meczu z Legią, ale Znicz do końca walczył o korzystny wynik i zdołał zremisować 2:2

Fot. Łukasz Szymański