Bieg o Złotą Monetę

Kolejny raz w sportowym duchu połączymy siły, aby pomóc małym bohaterom Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” w walce z ich chorobami.

To wirtualna odsłona charytatywnej imprezy, do której wszystkich zapraszamy! Spędźcie ten czas z najbliższymi, rzućcie wyzwanie współpracownikom, przyjaciołom i rodzinie. Dzieci i dorośli wspólnie w szczytnym celu!

Oto zasady:

* dorośli biegacze do pokonania mają minimum 5 km.

* dzieci pokonują trasę dostosowaną do wieku i chęci.

* w nowej kategorii dorośli pokonują min. 10-kilometrową trasę, jadąc na rowerze, hulajnodze lub rolkach). Do tej kategorii mogą dołączyć także dzieci.

Zapisy na stronie https://superczas.pl/ozlotamonete2020. Wpłać opłatę startową, która jest darowizną na rzecz naszych małych bohaterów, wyczekuj e-maila z numerem startowym, a potem pokonaj kilometry wypełnione dobrem i poczuj satysfakcję z pokonanych kilometrów i ciepło w sercu, bo właśnie podarowałeś dziecku lepszą przyszłość.

Dystans można pokonać dowolną techniką: idąc, biegnąc lub jadąc w dowolnym dla siebie miejscu i czasie (od dnia rejestracji do 13 czerwca).

W tym biegu każdy jest zwycięzcą, dlatego wszyscy otrzymają pamiątkowe medale!

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://przyszloscdladzieci.org/v-bieg/