60 kuponów z Bartoszyc

„W tym roku po raz 28. biorę udział w plebiscycie, czyli już niedługo dobiję do trzydziestki” - zaczął swój list Zbigniew Kobuszewski z Bartoszyc, przyznając jednocześnie, że kamień spadł mu z serca oraz poczuł wielką ulgę, gdy rozpoczęła się 60. edycja Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Pan Zbigniew obawiał się - tak jak i my - że z powodu koronawirusa w tym roku plebiscyt może zostać odwołany, tak jak wcześniej stało się to chociażby z igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Mimo przeciwności plebiscytowa karawana jedzie jednak dalej, chociaż kłopoty się zdarzają, m.in. „ukoronowany” został autor tego tekstu. Ale już wszystko (prawie) wróciło do przedcovidowej normy, więc wracamy do listu naszego bartoszyckiego czytelnika.

„Dużo namieszał nam ten koronawirus. Przez pandemię nie odbyło się wiele imprez sportowych, dlatego 2020 rok był ciężki i dla sportowców, i dla kibiców. (...) Mimo to jak co roku wybór dziesiątki był niełatwy. (...) Wśród kandydatów są oczywiście moi ziomale z Bartoszyc: Michał Kuźniak, Jędrzej Żuralski i Tomasz Żuralski - wszyscy godnie reprezentują nasze miasto. Mam taką cichą nadzieję, że może kiedyś któryś z moich ziomali wygra ten wspaniały plebiscyt...

Tym razem w dziesiątce znalazła się mieszanka młodzieży i rutyniarzy. Bardzo cieszę się, że „Maleś” nadal trzyma wysoki poziom i mobilizuje młodych szczypiornistów do ciężkiej pracy. Jest to gość, z którego powinni brać przykład pod każdym względem.

Nie mogłem zapomnieć o Mamedzie Chalidowie, którego niektórzy już skreślili, tymczasem on pokazał, że wciąż jest wielkim wojownikiem. Poza tym od dłuższego czasu śledzę karierę Macieja Kowalewicza, najlepszego polskiego strzelca młodego pokolenia. Chłopak robi duże postępy, więc wróżę mu wiele sukcesów. Z kolei Konrad Bukowiecki pokazuje, jak trzeba ciężko pracować na treningach, by później zdobywać medale najważniejszych imprez. (...)

Na koniec pozdrawiam wszystkich sportowców, dziękując im za ich trud i sukcesy. Życzę im przede wszystkim zdrowia, tak bardzo potrzebnego w dzisiejszych czasach, oraz cierpliwości, wytrwałości i zwycięstw” - kończy swój list Zbigniew Kobuszewski, do 60 wypełnionych kuponów dodając jeszcze życzenia dla trenerów, bo „bez nich zawodnicy nie mieliby takich osiągnięć”.

Oto „złota” dziesiątka naszego czytelnika z Bartoszyc: 1. Marcin Malewski, 2. Konrad Bukowiecki, 3. Mamed Chalidow, 4. Wojciech Żaliński, 5. Zbigniew Staniszewski, 6. Michał Kuźniak, 7. Jędrzej Żuralski, 8. Maciej Kowalewicz, 9. Monika Pudlis, 10. Tomasz Żuralski.

Na koniec prezentujemy aktualną czołówkę sms-owego głosowania na Sportowca 2020 Roku:

1. Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn) go.sp.40

2. Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.sp.31

3. Tomasz Kraczkowski (pływanie, Swimland Olsztyn) go.sp.84

4. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.sp.8

5. Sławomir Jabłoński (lekka atletyka, Warmińsko-Mazurski Klub Lekkiej Atletyki Masters) go.sp.79

6. Kacper Jurczak (finswimming, Amfiprion Olecko) go.sp.87

7. Szymon Kapała (pływanie, Kormoran Olsztyn) go.sp.24

8. Jakub Pączkowski (trójbój siłowy, Mendelejew Team Iława) go.sp.48

9. Krzysztof Sartanowicz (motocross, Moto Klub Lidzbark Warmiński) go.sp.59

10. Krzysztof Dowgierd (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.sp.15

Przypominamy, że sms-y wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod. Więcej informacji o plebiscycie i kategoriach sms-owych na sport.wm.pl.

dryh