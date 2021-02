Świątek w trzeciej rundzie Australian Open

Wtedy jednak niespełna 18-letnia Polka dopiero stawiała pierwsze kroki w seniorskim tenisie, a Australian Open 2019 był jej wielkoszlemowym debiutem.

Tym razem to rozstawiona z „piętnastką” Świątek – przypomnijmy: pierwsza polska zwyciężczyni turnieju Wielkiego Szlema – była faworytką, no i wywiązała się z tej roli perfekcyjnie. W secie otwarcia mistrzyni Roland Garros 2020 już w trzecim gemie przełamała Giorgi, a po 20 minutach gry miała na koncie podwójne przełamanie i prowadzenie 4:1. Tenisistka z Raszyna znakomicie radziła sobie z odpowiedziami na mocne zagrania rywalki, dobrze ustawiała się do piłek i odpowiadała z taką samą mocą. A że popełniała też mało błędów, więc kontrolowała przebieg sytuacji na korcie i wygrała seta 6:2. W drugiej partii Świątek też zdobyła szybkie przełamanie, ale przy wyniku 2:0 kolejne trzy gemy padły łupem rozkręcającej się Włoszki, która miała nawet dwie szanse na objęcie prowadzenia 4:2. Nasza najlepsza tenisistka się jednak wybroniła (3:3), a kluczowy okazał się siódmy gem, w którym Polka jeszcze raz przełamała rywalkę (4:3). I ta przewaga już wystarczyła, żeby doprowadzić mecz do zwycięskiego końca.

Kolejną rywalką Igi Świątek będzie 24-letnia Francuzka Fiona Ferro (46 WTA), która dość niespodziewanie wyeliminowała w dwóch setach (6:4, 6:4), rozstawioną z numerem 17., Jelenę Rybakinę z Kazachstanu (21 WTA).