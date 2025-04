Coraz trudniejsza droga do podium

W ostatnich latach Polacy szczególnie dobrze spisują się w formule Light Contact. Warto przypomnieć, że aktualnymi mistrzami świata są Roman Bushchak, Filip Chmera i Bartosz Słodkowski. Poza tym na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy zdobyliśmy dwa srebrne i trzy brązowe medale. W Atenach na najniższym stopniu stanął m.in. Piotr Kołakowski (Zamek Expom Kurzętnik).



W Będzinie Kołakowski dotarł do finału, w którym zmierzył się z bardzo mocnym Bushchakiem, wciąż aktualnym mistrzem świata.

Wygrał faworyt, który po finałowej walce miał wiele pretensji do sędziów (cytujemy za pzkickboxing.pl): - Walka finałowa to nie była walka z przeciwnikiem, a z sędziami. Dostawałem ostrzeżenia, które totalnie nie powinny mieć miejsca. Po drugiej rundzie miałem po 3 ostrzeżenia we wszystkim, co mogłem, a i tak moja tablica wyników świeciła się na niebiesko. Dziwiłem się, że nie było przewagi punktowej. W trzeciej rundzie musiałem walczyć bardzo ostrożnie. W ostatnich sekundach stanąłem w gardzie, aby przypadkiem nic się nie stało, bo wiedziałem, że przeciwnik nie jest w stanie mi zagrozić. Wygrałem. Z przeciwnikiem, narożnikiem i sędziami. To była jedna z najtrudniejszych walk, jakie stoczyłem pod względem sędziowania i warunków takie były - zakończył Bushchak, ośmiokrotny mistrz Polski.

- W finale przed Kołakowskim poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko - ocenił Leszek Jobs, trener z Kurzętnika. - Warto przypomnieć, że Bushchak to mistrz świata z 2023 roku w dwóch formułach Light Contact oraz mistrz świata w Full Contakcie z ubiegłego roku.

W sumie w Będzinie rywalizowało 926 zawodników z 103 klubów, wśród nich byli kickbokserzy z Kurzętnika, Nowego Miasta Lubawskiego, Olsztyna, Elbląga, Ostródy i Biskupca.

Z powodu doskonałej frekwencji walki toczyły się równocześnie na sześciu planszach od rana do wieczora. - Kategorie wagowe były bardzo mocno obsadzone - stwierdził trener Jobs. - W najliczniejszej rywalizowało aż 50 zawodników! Świadczy to o stale rosnącej popularności naszej dyscypliny. Efekt tego jest taki, że droga do podium mistrzostw Polski staje się coraz trudniejsza.

Szkoleniowiec z Kurzętnika szczególnie dumny jest z występu juniora Macieja Szwechowicza, który w drodze po złoty medal musiał pokonać aż pięciu rywali. - Ostatniego dnia stoczył aż cztery zwycięskie pojedynki - dodał z dumą trener Jobs, który być może we wrześniu będzie miał kolejny powód do dumy, bowiem wszystko wskazuje na to, że Szwechowicz znajdzie się w biało-czerwonej reprezentacji na mistrzostwa Europy we Włoszech. Dwa miesiące później w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbędą się natomiast mistrzostwa świata seniorów, w których na 99 procent - jak twierdzi szkoleniowiec z Kurzętnika - powinien powalczyć Piotr Kołakowski.

* W Tarnowie Podgórnym odbyły się mistrzostwa Polski w formule K-1, podczas których w kategorii wagowej 60 kg Natalia Zakrzewska (Olimpia Nowe Miasto Lubawskie) uplasowała się na 5-8 miejscu.

dryh



LIGHT-CONTACT

* Kadet młodszy, 32 kg: 2. Mikołaj Kania (Egida Biskupiec); 42 kg: 1. Natasza Bielińska (Camel Fight Club Olsztyn)

* Kadet starszy, 42 kg: 5. Tymon Deby (Gladius Ostróda); 47 kg: 5. Szymon Sobociński (Gladius), 5. Jakub Laps (Zamek Expom Kurzętnik); 57 kg: 5. Hubert Banasik (Elbląski Klub Karate); 63 kg: 3. Kacper Plotek (Gladius); 69 kg: 5. Mateusz Hermanowski (Zamek); 50 kg: 1. Barbara Budek (Egida); 60 kg: 5. Laura Michacz (Egida), 5. Zuzanna Szczygłowska (Zamek)

* Juniorzy, 57 kg: 3. Marek Rosiński (Zamek); 74 kg: 1. Maciej Szwechowicz (Zamek), 5. Oskar Banasik (Elbląski Klub Karate); 94 kg: 3. Przemysław Januszewski (Olimpia); 50 kg: 5. Maja Wojnicz (Egida); 70 kg: 3. Amelia Rzepecka (Zamek);

* Seniorzy, 63 kg: 5. Albert Mederski (Olimpia Nowe Miasto Lubawskie); 74 kg: 5. Adrian Januszewski (Olimpia); 79 kg: 2. Adrian Durma (Silvant Kajak Elbląg); 84 kg: 3. Mateusz Kowzan (Elbląski Klub Karate); 89 kg: 2. Piotr Kołakowski (Zamek); +94 kg: 3. Marcin Dolecki (Gladius); 50 kg: 3. Paulina Jabłońska (Olimpia); 55 kg: 5. Samanta Klein (Zamek)

POINT-FIGHTING

* Juniorzy, 50 kg: 5. Maja Wojnicz (Egida)

* Seniorzy, 74 kg: 5. Adrian Januszewski (Olimpia); 84 kg: 3. Mateusz Kowzan (Elbląski Klub Karate); +94 kg: 2. Marcin Dolecki (Gladius)