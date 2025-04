Złamane żebro nie powstrzymało Hołowczyca

Mimo złamanego żebra Hołowczyc zdominował rwali, wygrywając wszystkie cztery odcinki specjalne o łącznej długości ponad 270 kilometrów.

Hołowczyc z Kurzeją w czarnym BMW X3 w barwach FosfoPower od początku narzucili bardzo szybkie tempo. Rywale nie byli w stanie utrzymać tak wysokiej prędkości i z każdym kolejnym kilometrem tracili cenne sekundy. Ostatecznie zwycięski team ukończył rajd z czasem 2:39.18,2, osiągając średnią prędkość aż 103 km/h.

- To było niezwykle wymagające wyzwanie, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym - ocenia „Hołek”. - Złamanie żebro bolało i na pewno nie ułatwiało zadania, ale co mogłem zrobić, skoro była robota do wykonania.

Na drugim miejscu, z czasem 2:45.27,2, podium uzupełniła załoga Włodzimierz Grajek-Michał Goleniewski w Toyocie Hilux. Trzecią pozycję zajęli Grzegorz Gąsiorowski oraz Katarzyna Szałęga (Polaris RZR Pro R) z wynikiem 2:49.48,6.

Hołowczyc, mając na uwadze nadchodzące rundy, z optymizmem stwierdził: - Przyjechaliśmy tu trochę niezapowiedzianie, w tegorocznych planach mamy jeszcze starty w innych imprezach, ale na razie nie będę zdradzał szczegółów. Ta wygrana daje nam niesamowitą motywację przed kolejnymi startami. Cieszę się, że mogliśmy rozpocząć sezon w tak dobrym stylu, bo każdy sukces napędza nas do jeszcze cięższej pracy.

Kolejny rajd Baja Borne Sulinowo odbędzie się 10 maja.