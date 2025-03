Trener Mamr pracował z kadrą

Mariusz Narel należy do grona najmłodszych trenerów pracujących w naszym regionie, to jednak w swoim CV ma już kilka najmocniejszych klubów w Polsce. Był przecież już członkiem sztabów Legii Warszawa i Piasta Gliwice, a teraz dopisał sobie kolejne ciekawe doświadczenie, bowiem na zaproszenie Pauliny Walec, trenerki dziewczęcej kadry Polski U-17, wziął udział w zgrupowaniu reprezentacji w Turcji. Pod koniec lutego w Side Polki rozegrały dwa spotkania z rówieśniczkami z Austrii.

- Zgrupowanie reprezentacyjne różni się od typowego mikrocyklu meczowego w klubie - wyjaśnia Mariusz Narel. - Bardzo ciekawym elementem było to, że po pierwszym meczu graliśmy jeszcze rewanż. Mieliśmy więc dwa dni treningowe na analizę i opracowanie strategii na drugie spotkanie, a następnie wdrożenie tego w treningu. To nie jest łatwe wobec tak krótkiego czasu, ale wyszło bardzo dobrze, bo w drugim meczu zagraliśmy zdecydowanie lepiej.

33-letni trener potrafi nawiązać nić porozumienia z młodymi zawodnikami.

Gdy niemal rok temu obejmował przetrzebione Mamry, z kadrą składającą się w główniej mierze z uzdolnionych, ale wciąż juniorów, wielu zadawało sobie pytanie, czy giżycczanom wystarczy zaliczka z rundy jesiennej, by obronić się przed spadkiem.



Zespół potrzebował nieco czasu, by przełamać serię porażek, ale ostatecznie wywalczył 10 punktów pod wodzą młodego szkoleniowca i zajął 10. miejsce w tabeli. Jesień obecnego sezonu w wykonaniu Mamr była już bardzo dobra. Zespół z Giżycka przystąpił do rewanżów jako 6. ekipa w stawce, a na inaugurację drugiej rundy rozbił 4:1 Jezioraka Iława.

- Już rok temu miałem możliwość wzięcia udziału w zgrupowaniu młodzieżowej kadry Polski w Szwecji, ale zrezygnowałem z powodu objęcia pracy w Mamrach - przyznaje trener. - Nina Patalon, selekcjoner reprezentacji Polski kobiet, po raz pierwszy odezwała się do mnie po konferencji Trenerów UEFA Pro przed dwoma laty. Współpracowałem wówczas z trenerem Adamem Łopatko, który miał wystąpienie na tym wydarzeniu.

Mariusz Narel przyznaje, że na ten moment był to jednorazowy udział w pracach sztabu kadry Polski dziewcząt, ale na pewno otworzył sobie kolejną furtkę do wejścia w profesjonalny futbol. Kilkudniowy obóz w Turcji był czasem wytężonej pracy, a pochodzący z Mrągowa szkoleniowiec mógł rozwinąć się w specjalizacji trenera-analityka.

-Moja rola w pracach sztabu kadry była dość obszerna - przyznaje. - Aktywnie uczestniczyłem w treningach, nagrywając je i analizując, analizowałem także mecze oraz prowadziłem odprawy. Ostatnim zadaniem było stworzenie i wysłanie indywidualnych analiz zawodniczkom po zgrupowaniu.

Młody trener Mamr udowadnia, że pasja i sumienna praca to dzisiaj cenne wartości, a zdobyte kontakty w przyszłości mogą przerodzić się w ciekawe propozycje.

ŁSZ

17. KOLEJKA IV LIGI

* Sobota: Mrągowia Mrągowo - Stomil II Olsztyn (12), DKS Dobre Miasto - Pisa Primavera Barczewo (13), Mazur Ełk - Concordia Elbląg (14), Jeziorak Iława - Sokół Ostróda (14), Znicz Biała Piska - Rominta Gołdap (14), Start Nidzica - Granica Kętrzyn (14.30), Tęcza Biskupiec - Mamry Giżycko (18); niedziela: Olimpia II Elbląg - Olimpia Olsztynek (14).

PO 15 KOLEJKACH

1. Start 39 39:11

----------------------------------

2. Znicz 31 37:11

----------------------------------

3. Concordia 26 28:17

4. Rominta 25 27:17

5. Granica 24 25:25

6. Mamry 24 23:24

7. Tęcza 23 27:20

8. Mrągowia 23 39:31

9. Sokół 22 31:26

10. Dobre Miasto 20 24:17

11. Mazur 17 23:32

12. Pisa 17 25:33

13. Olimpia II 16 23:34

14. Stomil II 10 17:43

15. Olimpia O. 10 24:43

16. Jeziorak 8 16:44

Jedenastka 16. kolejki

Piotr Grudziecki (Olimpia Olsztynek), Łukasz Rytelewski (Tęcza Biskupiec), Maciej Kaczorowski (Concordia Elbląg), Paweł Sobotka (Start Nidzica), Hubert Świder (Pisa Primavera Barczewo), Dawid Paszkowski (Rominta Gołdap), Rafał Raiński (Granica Kętrzyn), Krystian Sadocha (Mamry Giżycko), Patryk Galiniewski (Granica), Bartosz Giełażyn (Znicz Biała Piska - piłkarz kolejki), Tomasz Śnieżawski (Sokół Ostróda).